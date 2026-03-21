Соболев об офсайдных линиях в РПЛ: «Кажется неправильным, когда рисуют по кадрам с центральной части трибуны. Как оттуда определить линию офсайда?»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев поделился мыслями касательно технологии офсайдных линий в Мир РПЛ.
– После возобновления чемпионата очень много разговоров о ВАР и офсайдных линиях. Как сами футболисты ко всей этой ситуации относятся?
– Какие-то моменты непонятны, но я даже спорить не буду.
Когда, например, Артем Дзюба забивал «Оренбургу» (в матче 28 февраля – Спортс’‘), я вообще не понял, как там линию прочертили – показали повтор эпизода с ударом, но он был снят чуть ли не от середины поля.
Как это можно так линию начертить?
– Какое бы ты решение предложил как нападающий?
– Может быть, на бровке должна стоять камера, которая бы автоматически ездила за линией защиты. Не знаю, что еще можно сделать.
Но когда линии рисуют по кадрам, сделанным камерой с центральной части трибуны, мне это кажется неправильным. Как вы можете оттуда определить линию офсайда? – сказал Александр Соболев.