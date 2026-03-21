Соболев об офсайдных линиях в РПЛ: «Кажется неправильным, когда рисуют по кадрам с центральной части трибуны. Как оттуда определить линию офсайда?»

Александр Соболев высказался об офсайдных линиях в РПЛ.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев поделился мыслями касательно технологии офсайдных линий в Мир РПЛ .

– После возобновления чемпионата очень много разговоров о ВАР и офсайдных линиях. Как сами футболисты ко всей этой ситуации относятся?

– Какие-то моменты непонятны, но я даже спорить не буду.

Когда, например, Артем Дзюба забивал «Оренбургу » (в матче 28 февраля – Спортс’‘), я вообще не понял, как там линию прочертили – показали повтор эпизода с ударом, но он был снят чуть ли не от середины поля.

Как это можно так линию начертить?

– Какое бы ты решение предложил как нападающий?

– Может быть, на бровке должна стоять камера, которая бы автоматически ездила за линией защиты. Не знаю, что еще можно сделать.

Но когда линии рисуют по кадрам, сделанным камерой с центральной части трибуны, мне это кажется неправильным. Как вы можете оттуда определить линию офсайда? – сказал Александр Соболев .