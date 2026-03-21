Безруков верит, что «Рубин» решит задачу на сезон: «Шесть очков до пятого места. Почему бы и нет?»

Безруков верит, что «Рубин» займет 5-е место в РПЛ.

— Особые эмоции испытываете от того, что в этом чемпионате отобрали очки дома у всех трех лидеров — при Артиге обыграли «Краснодар» и «Локо», летом при Рахимове сыграли вничью с «Зенитом»?

— Конечно, рады. Но все равно ставим себе задачу выше — попасть в пятерку. Мы грезим этой задачей и хотим сделать все для этого.

— Верите, что это возможно?

— Шесть очков до пятого места. Поэтому почему бы и нет?

— Не собираетесь замахнуться на медали и отыграть 12-очковое отставание от третьего места?

— Надо решать задачи постепенно (улыбается). Сначала надо решить ту, о которой я сказал. Мы идем от матча к матчу. И вот надо сначала добрать эти шесть очков до пятого места, а потом уже смотреть дальше, – сказал Безруков.