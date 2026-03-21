Безруков верит, что «Рубин» решит задачу на сезон: «Шесть очков до пятого места. Почему бы и нет?»

Хавбек «Рубина» Руслан Безруков верит, что казанцы займут 5-е место в РПЛ.

— Особые эмоции испытываете от того, что в этом чемпионате отобрали очки дома у всех трех лидеров — при Артиге обыграли «Краснодар» и «Локо», летом при Рахимове сыграли вничью с «Зенитом»?

— Конечно, рады. Но все равно ставим себе задачу выше — попасть в пятерку. Мы грезим этой задачей и хотим сделать все для этого.

— Верите, что это возможно?

— Шесть очков до пятого места. Поэтому почему бы и нет?

— Не собираетесь замахнуться на медали и отыграть 12-очковое отставание от третьего места?

— Надо решать задачи постепенно (улыбается). Сначала надо решить ту, о которой я сказал. Мы идем от матча к матчу. И вот надо сначала добрать эти шесть очков до пятого места, а потом уже смотреть дальше, – сказал Безруков.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
Тяжело будет 6 очков отыграть, нельзя ошибаться
Странно, что Руслан Безруков такое большое значение придает итоговому 5 му месту в таблице. Тренер более трезво оценил такую возможность, отметив, что это очень трудная задача, потому что в верхней части находятся хорошие команды, а Рубину нужно исправлять конкретные игровые недостатки и двигаться от матча к матчу. Я считаю очень важным, что две победы практически исключили вероятность сползания в зону стыков, поэтому можно сосредоточиться на локальных задачах, изменять игровой риснок, использовать широкую ротацию, больше экспериментировать, улучшать работу на мяче, а результаты неизменно придут, и зрители на трибуны подтянутся...
А ведь пятое место дает возможность поучаствовать в квалификации в еврокубках. Хотя…
Рубин, это домашняя команда и её место 8-10. Не забывайте, что соперники тоже будут набирать очки.
вы ему хоть таблицу покажите, чтоб знал, что там 10 очков надо отыгрывать, а то потом расстроится
