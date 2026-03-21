Куарежма о Португалии: «Мы уже выиграли Евро, теперь цель – победа на ЧМ. Это поколение вселило огромную надежду в нашу страну»
Рикарду Куарежма заявил, что сборная Португалии должна ставить цель победить на ЧМ-2026.
«Я очень горжусь тем, что игроки, которые играли со мной, завоевали такой важный титул для нашей страны. Думаю, победа на чемпионате мира – это мечта всех нас. Мы уже выиграли европейский титул, и теперь наша цель – победить на чемпионате мира.
Думаю, это вишенка на торте, потому что мы всегда мечтали об этом, но так и не добились успеха. И реальность такова, что эта команда, это поколение вселило огромную надежду в нашу страну», – сказал бывший вингер сборной Португалии.
Кто выиграет ЛЧ?38984 голоса
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Остальные сборные должны сотворить сенсацию.
Но обыграть все эти три сборные - задача невыполнимая на данный момент.
Что касается Португалии.
Шансов, извините ноль.
Но я очень люблю игрока Витинью, считаю его уникальным футболистом.
Но у Португалии шансов нет, как и у Германии, Нидердандов, Бельгии.
А вот что неожиданно - Англия!
Она может выстрелить.
Но на мировом форуме она ничто.