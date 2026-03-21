  • Куарежма о Португалии: «Мы уже выиграли Евро, теперь цель – победа на ЧМ. Это поколение вселило огромную надежду в нашу страну»
Куарежма о Португалии: «Мы уже выиграли Евро, теперь цель – победа на ЧМ. Это поколение вселило огромную надежду в нашу страну»

Рикарду Куарежма заявил, что сборная Португалии должна ставить цель победить на ЧМ-2026.

«Я очень горжусь тем, что игроки, которые играли со мной, завоевали такой важный титул для нашей страны. Думаю, победа на чемпионате мира – это мечта всех нас. Мы уже выиграли европейский титул, и теперь наша цель – победить на чемпионате мира.

Думаю, это вишенка на торте, потому что мы всегда мечтали об этом, но так и не добились успеха. И реальность такова, что эта команда, это поколение вселило огромную надежду в нашу страну», – сказал бывший вингер сборной Португалии.

Кто выиграет ЛЧ?38984 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Daily Mail
logoРикарду Куарежма
logoЧМ-2026
logoСборная Португалии по футболу
logoЕвро-2016
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные фавориты это 🇦🇷 и 🇪🇸
Ответ fedor2026turin
Франция и Португалия тоже рядом
Ответ fedor2026turin
Вот почему это Аргентина больше фаворит чем Франция? И почему все не считают фаворитом Англию? Ну кто то скажет что и прежде не хуже игроки были, но сейчас там реально топ тренер который ещё очень востребован
Для некоторых это уже и не мечта.. А только 6, 7 матчей.. 🤣
Основные претенденты на титул - Аргентина, Франция и Испания в таком порядке.

Остальные сборные должны сотворить сенсацию.
Но обыграть все эти три сборные - задача невыполнимая на данный момент.
Что касается Португалии.
Шансов, извините ноль.
Но я очень люблю игрока Витинью, считаю его уникальным футболистом.
Но у Португалии шансов нет, как и у Германии, Нидердандов, Бельгии.
А вот что неожиданно - Англия!
Она может выстрелить.
Ответ Busk
Не согласен. У портов очень приличная команда и при некотором фарте они вполне способны победить. Особенно, если не будут делать ставку на пенсионеров. )) Но Испания и Аргентина конечно фавориты.
Ответ Rosenbaum
У Португалии всегда есть сборная нормальная.
Но на мировом форуме она ничто.
