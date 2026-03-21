Куарежма о Португалии: «Мы уже выиграли Евро, теперь цель – победа на ЧМ. Это поколение вселило огромную надежду в нашу страну»

Куарежма о Португалии: мы уже выиграли Евро, теперь цель – победа на ЧМ.

Рикарду Куарежма заявил, что сборная Португалии должна ставить цель победить на ЧМ-2026 .

«Я очень горжусь тем, что игроки, которые играли со мной, завоевали такой важный титул для нашей страны. Думаю, победа на чемпионате мира – это мечта всех нас. Мы уже выиграли европейский титул, и теперь наша цель – победить на чемпионате мира.

Думаю, это вишенка на торте, потому что мы всегда мечтали об этом, но так и не добились успеха. И реальность такова, что эта команда, это поколение вселило огромную надежду в нашу страну», – сказал бывший вингер сборной Португалии .