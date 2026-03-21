  «Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» – 3:3. Шик и Пирингер обменялись дублями, у Беренса и Тилльмана по голу
2

«Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом» – 3:3. Шик и Пирингер обменялись дублями, у Беренса и Тилльмана по голу

«Байер» сыграл вничью с «Хайденхаймом».

«Хайденхайм» сыграл вничью с «Байером» в 27-м туре Бундеслиги – 3:3.

Матч проходил на «Фойт-Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Байер» повел 2:0 благодаря голам Малик Тилльмана и Патрика Шика, но хозяева сравняли усилиями Хеннеса Беренса и Марвина Пирингера. Впоследствии Шик и Пирингер забили еще по одному мячу.

Бундеслига Германия. 27 тур
21 марта 14:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Завершен
3 - 3
Байер
Матч окончен
Буш
90’
+6’
Бек
90’
89’
Куанса
87’
Андрих   Кофан
  Пирингер
85’
Дорш   Бек
83’
83’
Маза
82’
Тилльман   Эрманн
82’
Алеиш Гарсия   Фернандес
79’
  Шик
74’
Алеиш Гарсия
  Пирингер
72’
Кербер   Пирингер
64’
Конте   Конте
64’
Кербер
63’
  Беренс
56’
54’
Терье   Телла
Шеппнер   Нихьюс
46’
46’
Поку   Терье
Гимбер   Ференбах
46’
2тайм
Перерыв
39’
Шик
35’
  Шик
Шеппнер
25’
22’
  Тилльман
Хайденхайм
Рамай, Гимбер, Майнка, Беренс, Буш, Дорш, Шеппнер, Кербер, Конте, Зивзивадзе, Динкчи
Запасные: Нихьюс, Траоре, Бек, Конте, Ференбах, Шиммер, Феллер, Хонзак, Пирингер
1тайм
Байер:
Флеккен, Гримальдо, Куанса, Андрих, Калбрет, Алеиш Гарсия, Паласиос, Поку, Тилльман, Маза, Шик
Запасные: Хофманн, Бласвих, Терье, Фернандес, Омлин, Телла, Кофан, Эрманн, Тап
Гримальдо, а не Гимальдо
Ливеркузен, ты просто знатное г.....) это надо так облажаться
