Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: «Не удивлюсь любому исходу. Шансы — 50 на 50, фаворита нет»

Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: не удивлюсь любому исходу.

Александр Мостовой поделился ожиданиями от воскресного матча РПЛ «Динамо» – «Зенит».

«Сейчас шансы — 50 на 50, фаворита нет. «Зенит» сэкономил силы в игре Кубка России, а «Динамо» сделало правильные замены в матче со «Спартаком». «Динамо» достойно сыграло и теперь спокойно готовится к «Зениту». Плюс есть психологический момент — у «Динамо» сейчас подъем. Точно будет тяжело.

Сложно понять, в какой форме сейчас «Зенит». Если они выйдут и забьют три мяча, никто не удивится — такое уже было. Не удивлюсь любому исходу», – сказал бывший футболист сборной России.