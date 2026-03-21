  • Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: «Не удивлюсь любому исходу. Шансы — 50 на 50, фаворита нет»
Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: «Не удивлюсь любому исходу. Шансы — 50 на 50, фаворита нет»

Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: не удивлюсь любому исходу.

Александр Мостовой поделился ожиданиями от воскресного матча РПЛ «Динамо» – «Зенит».

«Сейчас шансы — 50 на 50, фаворита нет. «Зенит» сэкономил силы в игре Кубка России, а «Динамо» сделало правильные замены в матче со «Спартаком». «Динамо» достойно сыграло и теперь спокойно готовится к «Зениту». Плюс есть психологический момент — у «Динамо» сейчас подъем. Точно будет тяжело.

Сложно понять, в какой форме сейчас «Зенит». Если они выйдут и забьют три мяча, никто не удивится — такое уже было. Не удивлюсь любому исходу», – сказал бывший футболист сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
С детства за Динамо!!!
Ответ Knife707
С детства за Динамо!!!
Сочувствую
Ответ Knife707
С детства за Динамо!!!
Динамо и труд всё перетрут.
Так у Зенита пенальти в запасе.😄А может и два.
Ответ гилберт
Так у Зенита пенальти в запасе.😄А может и два.
Или красная карточка
Подъём и тяжело?
Если бразилы решать жахнуть перед паузой как надо, у Динамо шансов мало. В противном случае всё наоборот...
Сумасшедший, тут не фаворит, а победитель, известен уже.
В зените кому играть ,там нет нападающих ,соболь вообще мешок.
Победа динамо однозначно.,динамо более уверенее играет
Материалы по теме
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
6 минут назадLive
Соболев о «Зените»: «Почему мы должны быть хуже какой-то команды в Лиге чемпионов? У нас люди из сборной Бразилии играют»
вчера, 05:58
Хавбек «Динамо» Маринкин перед «Зенитом»: «Можем обыгрывать любую команду, что и доказали уже этой весной»
вчера, 04:37
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Реал» против «Атлетико»
3 минуты назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
3 минуты назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
5 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
6 минут назадLive
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
6 минут назад
Соболев «нырнул» после легкого контакта с Фернандесем. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
18 минут назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
30 минут назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
34 минуты назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
7 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
18 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
31 минуту назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
33 минуты назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
44 минуты назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
55 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 14:00Live
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» против «Аякса»
сегодня, 13:30Live
Игроки «Барсы» в ретрофутболках Роналдиньо прибыли на матч с «Райо». Вчера экс-игрок «блауграны» отметил 46-летие
сегодня, 13:20Фото
