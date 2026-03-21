Мостовой о матче «Динамо» – «Зенит»: «Не удивлюсь любому исходу. Шансы — 50 на 50, фаворита нет»
Александр Мостовой поделился ожиданиями от воскресного матча РПЛ «Динамо» – «Зенит».
«Сейчас шансы — 50 на 50, фаворита нет. «Зенит» сэкономил силы в игре Кубка России, а «Динамо» сделало правильные замены в матче со «Спартаком». «Динамо» достойно сыграло и теперь спокойно готовится к «Зениту». Плюс есть психологический момент — у «Динамо» сейчас подъем. Точно будет тяжело.
Сложно понять, в какой форме сейчас «Зенит». Если они выйдут и забьют три мяча, никто не удивится — такое уже было. Не удивлюсь любому исходу», – сказал бывший футболист сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
С детства за Динамо!!!
Сочувствую
Динамо и труд всё перетрут.
Так у Зенита пенальти в запасе.😄А может и два.
Или красная карточка
Или две.
Подъём и тяжело?
Если бразилы решать жахнуть перед паузой как надо, у Динамо шансов мало. В противном случае всё наоборот...
Сумасшедший, тут не фаворит, а победитель, известен уже.
В зените кому играть ,там нет нападающих ,соболь вообще мешок.
Победа динамо однозначно.,динамо более уверенее играет
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем