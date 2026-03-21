Хавбек «Динамо» Маринкин перед «Зенитом»: «Можем обыгрывать любую команду, что и доказали уже этой весной»

Маринкин перед «Зенитом»: «Динамо» может обыгрывать любую команду.

Полузащитник «Динамо» Тимофей Маринкин высказался в преддверии воскресного матча РПЛ с «Зенитом ».

«Нам предстоит интересный матч с непростым соперником, но будем готовиться к игре с «Зенитом». Считаю, что мы можем обыгрывать любую команду, что и доказали уже этой весной. Заслуженно прошли «Спартак» в Кубке, провели хорошие игры в чемпионате и одержали в них победы. Так что сделаем все, чтобы продолжить эти успехи.

Если будем играть с той же отдачей, что и прошлые матчи, то будем и дальше побеждать. Сделаем для этого все, чтобы снова порадовать болельщиков «Динамо », – сказал Маринкин.