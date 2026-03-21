«Краснодар» разгромил «Пари НН» – 5:0. Кордоба сделал покер, Агкацев отразил пенальти

«Краснодар» разгромил «Пари НН».
«Краснодар» победил «Пари НН» в 22-м туре РПЛ – 5:0.
Матч проходил на «Ozon Арене».
Четырьмя голами в этой игре отметился нападающий Джон Кордоба. Еще один гол на счету Никиты Кривцова. Эдуард Сперцян отдал два результативных паса, а вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил удар Даниила Лесового с пенальти.
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Буркин, Корякин, Садчиков, Гусейнов, Карпенко, Хмарин, Ленини, Боселли
Пари НН:
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Калинский, Лесовой, Лукьянов, Ивлев, Александров, Коледин, Фаринья, Сидоренко, Урванцев, Грулев, Кастильо, Ермаков
