«Краснодар» разгромил «Пари НН» – 5:0. Кордоба сделал покер, Агкацев отразил пенальти

«Краснодар» разгромил «Пари НН».

«Краснодар » победил «Пари НН » в 22-м туре РПЛ – 5:0.

Матч проходил на «Ozon Арене».

Четырьмя голами в этой игре отметился нападающий Джон Кордоба. Еще один гол на счету Никиты Кривцова. Эдуард Сперцян отдал два результативных паса, а вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил удар Даниила Лесового с пенальти.

