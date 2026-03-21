  • «Краснодар» разгромил «Пари НН» – 5:0. Кордоба сделал покер, Агкацев отразил пенальти
«Краснодар» разгромил «Пари НН» – 5:0. Кордоба сделал покер, Агкацев отразил пенальти

Матч проходил на «Ozon Арене».

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Четырьмя голами в этой игре отметился нападающий Джон Кордоба. Еще один гол на счету Никиты Кривцова. Эдуард Сперцян отдал два результативных паса, а вратарь «быков» Станислав Агкацев отразил удар Даниила Лесового с пенальти.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
21 марта 15:15, Ozon Арена
Краснодар
Завершен
5 - 0
Пари НН
Оласа   Буркин
87’
Сперцян   Хмарин
87’
  Кордоба
85’
84’
Лесовой
Дуглас
82’
79’
Смелов   Коледин
74’
Вешнер Тичич   Урванцев
74’
Сифас   Сидоренко
Кривцов   Ленини
72’
Батчи   Гусейнов
71’
  Кривцов
70’
61’
Кирш   Фаринья
61’
Бальбоа   Лесовой
  Кордоба
49’
2тайм
Перерыв
Виктор Са   Боселли
25’
  Кордоба
12’
  Кордоба
6’
Краснодар
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Тормена, Дж. Гонсалес, Дуглас, Кривцов, Виктор Са, Сперцян, Батчи, Кордоба
Запасные: Буркин, Корякин, Садчиков, Гусейнов, Карпенко, Хмарин, Ленини, Боселли
1тайм
Пари НН:
Медведев, Карич, Кирш, Каккоев, Шнапцев, Смелов, Опоку Сарфо, Вешнер Тичич, Сифас, Бальбоа, Олусегун
Запасные: Калинский, Лесовой, Лукьянов, Ивлев, Александров, Коледин, Фаринья, Сидоренко, Урванцев, Грулев, Кастильо, Ермаков
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Позовите Мостового, пусть оторвется от чеканки и посмотрит, какую Команду создал "нефутбольный человек".
а разве он что-то создал? это футболисты сами разобрались на поле
Играют футболисты же.
За Краснодар 👋👋👋
И за динамо !
😂😂😂😂
Как он это делает? Агкацев монстр
Пенальти это 99%гол, если не забили, значит плохое исполнение удара.
В ПСЖ его!
Интересно у Краснодара есть еще вратарь на подходе, а то уже можно еще одного за 20 продавать))
Думаю за Стасом тоже следят команды из топ лиг
В КС играет еще один воспитанник. Еще два в Зените, можно кого то вернуть 😄
Ох уж эти краснодарские вратари) прям боги пенальти
Думаю вратарям Краснодара помогает , то что они играли шахматы в академии.
Кордоба топ его любой чемпионат примет
Это было очень красиво
Шедевр голешник
Победы Краснодару!
