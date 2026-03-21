  Корнеев о Максиме Петрове: «Не игрок сборной. Не вижу, что он может уйти в топовый клуб и делать разницу»
Корнеев о Максиме Петрове: «Не игрок сборной. Не вижу, что он может уйти в топовый клуб и делать разницу»

Игорь Корнеев считает, что Максим Петров не соответствует уровню сборной России.

Полузащитник «Балтики» вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

«Да, у него есть хорошие моменты, но Петров при всем уважении не игрок сборной. Да, можно его вызвать, познакомиться. Но я не вижу, что это игрок, который может уйти в топовый клуб и делать разницу», — сказал бывший футболист ЦСКА.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Петрова 4 гола и 3 ассиста.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
В Активе Корнеева пусть и всего 12 игр но за Барселону, многие из отечественных футболистов могут этим похвастаться? Одно приглашение в клуб такого уровня о многом говорит...
При чем при лимите иностранцев
Да каких иностранцев..
Если я не ошибаюсь, то и у него своё футбольное агенство есть где он просматривает футболистов.
Рассуждения Корнеева, они какие-то убогие. От них замшелостью несет. Уровень тренера определяется умением поставить на поле игрока в нужный момент,, когда тот может выстрелить на пике формы. Сколько было таких случаев. Может Петров и не великий игрок и у него проблемы с физикой, но на сегодня, он куда лучше условного Облякова)) Главное для игрока, оказаться в нужное время и в нужном месте. А это уже зависит от тренера, а не от чистоплюя Корнеева))
Да и о мелкадзе можно сказать то же самое
Мелкадзе — игрок уровня сборной, а Максим Петров играет, потому что Талалаев фанат таких игроков. Петров — это Корян на минималках.
Ага, Мелкадзе с 15 голами за всю карьеру в рпл
Россия играет с Никарагуа, чемпионы мира играют с Гватемалой. Россия играет с Мали, чемпионы мира играют с Мавританией. Тоже ненастоящие матчи?
Команда на 4-м месте, парень неплохо играет, чего бы не вызвать)
Какая разница кто с Никарагуа будет делать разницу? Рассуждает так, будто сборная настоящие матчи планирует играть. У Карпина может быть и личный финансовый интерес в вызове того или иного игрока. Поэтому он гоняет десятки игроков через сборную и за столько лет не смог ее создать.
Так Валерка уже всё всем показал в Динамо
//Поэтому он гоняет десятки игроков через сборную и за столько лет не смог ее создать.//

Резон есть. Более 100 игроков было в сборной Карпина при 32 матчах.
Лидеры по матчам - Глебов 18, Осипенко 16, Обляков 15, Сильянов 14, Тюкавин 11.
По голам - Головин 7, Обляков 6, Миранчук 5, Чалов 4.
Удивляет Тюкавин, 3 гола - по идее мог бы уже Дзюбу по голам за сборную обойти. Ну или хотя бы Бесчастных, Стрельцова или Павлюченко.
Вот тут полностью согласен. Именно его позиция в сборной закрыта другими футболистами, выше уровнем.
А кто у нас уровень сборной тогда ?
Карпин о составе сборной: «Захаряну решили дать время поработать в клубе, побороться за место в основе. Мелкадзе заслужил вызов своей игрой, весенний отрезок проводит очень хорошо»
Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали
Сафонов, Головин, Батраков, Глушенков, Кисляк, Захарян, Дмитриев, Тюкавин, Баринов, Мелкадзе – в расширенном составе сборной России на матчи с Никарагуа и Мали
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Дьокереш, Холанд, Хавертц и Семеньо в старте.
Чемпионат России. «Локомотив» играет с «Акроном», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
Гендиректор «Динамо» об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забили – 0:0
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют.
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
