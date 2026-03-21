Корнеев о Максиме Петрове: «Не игрок сборной. Не вижу, что он может уйти в топовый клуб и делать разницу»
Полузащитник «Балтики» вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.
«Да, у него есть хорошие моменты, но Петров при всем уважении не игрок сборной. Да, можно его вызвать, познакомиться. Но я не вижу, что это игрок, который может уйти в топовый клуб и делать разницу», — сказал бывший футболист ЦСКА.
В 17 матчах сезона РПЛ на счету Петрова 4 гола и 3 ассиста.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Да каких иностранцев..
Резон есть. Более 100 игроков было в сборной Карпина при 32 матчах.
Лидеры по матчам - Глебов 18, Осипенко 16, Обляков 15, Сильянов 14, Тюкавин 11.
По голам - Головин 7, Обляков 6, Миранчук 5, Чалов 4.
Удивляет Тюкавин, 3 гола - по идее мог бы уже Дзюбу по голам за сборную обойти. Ну или хотя бы Бесчастных, Стрельцова или Павлюченко.