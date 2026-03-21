Корнеев о Максиме Петрове: «Не игрок сборной. Не вижу, что он может уйти в топовый клуб и делать разницу»

Игорь Корнеев считает, что Максим Петров не соответствует уровню сборной России.

Полузащитник «Балтики» вошел в итоговый состав национальной команды на товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

«Да, у него есть хорошие моменты, но Петров при всем уважении не игрок сборной. Да, можно его вызвать, познакомиться. Но я не вижу, что это игрок, который может уйти в топовый клуб и делать разницу», — сказал бывший футболист ЦСКА.

В 17 матчах сезона РПЛ на счету Петрова 4 гола и 3 ассиста.