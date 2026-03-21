  • ЦСКА – «Динамо» Махачкала. 2:1 – у Кармо 1+1, Агаларов забил после ошибки Акинфеева. Онлайн-трансляция
ЦСКА – «Динамо» Махачкала. 2:1 – у Кармо 1+1, Агаларов забил после ошибки Акинфеева. Онлайн-трансляция

ЦСКА играет с «Динамо» Махачкала.

ЦСКА принимает «Динамо» Махачкала в 22-м туре РПЛ.

Игра проходит на «ВЭБ Арене».

Спортс” проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 15-й минуте счет открыл полузащитник хозяев – он головой переправил мяч в ворота после навеса со стандарта. На 21-й хавбек Матвей Кисляк отличился с паса Кармо. На 25-й форвард Гамид Агаларов отыграл один мяч после ошибки вратаря Игоря Акинфеева.

Встречу в прямом эфире показывает «Матч Премьер».

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
21 марта 13:00, ВЭБ Арена
ЦСКА
Второй тайм
2 - 1
0′
Динамо Махачкала
63’
Агаларов   Миро
Баринов   Попович
63’
Гонду   Мусаев
63’
25’
  Агаларов
  Кисляк
21’
  Кармо
15’
ЦСКА
Акинфеев, Круговой, Данилов, Лукин, Гайич, Кисляк, Баринов, Козлов, Обляков, Кармо, Гонду
Запасные: Бандикян, Попович, Жоао Виктор, Алвес, Воронов, Матеус Рейс, Руис, Баровский, Тороп, Мусаев
Динамо Махачкала:
Волк, Джапо, Табидзе, Аларкон, Аззи, Мубарик, Мрезиг, Сундуков, Хоссейннежад, Глушков, Агаларов
Запасные: Карабашев, Зинович, Шихалиев, Кагермазов, Магомедов, Ашуров, Мешид, Ахмедов, Воронин, Миро
Акинфеев по итогам этого чемпионата должен сам принять решение об окончании карьеры
Опять Бари в старте . Алвеса по прежнему маринуют на лавке .
Опять Бари в старте . Алвеса по прежнему маринуют на лавке .
Может удалиться там как нибудь, терпим пока.
Опять Бари в старте . Алвеса по прежнему маринуют на лавке .
Может так в контракте прописали, что должен играть в старте, какое-то количество матчей первых!?
Вперёд ЦСКА! Вперёд к победе!
И такой хороший Кармо получал крохи игрового времени до этого. Алвес забил Краснодару и сел опять. В прошлом году просто шикарно играл.
Игорян, ну хватит уже!!
Окей, Рейс косячит в роли ЦЗ. Но почему его не ставить крайним защитником, как в первом матче против ахмата?
Окей, Рейс косячит в роли ЦЗ. Но почему его не ставить крайним защитником, как в первом матче против ахмата?
выпустят во втором, а Круг вперёд уйдет
ЦСКА пора выбираться из того днища, на котором он оказался этой весной.
Ой привезли Лукин с Акинфеевым: один не прочувствовал линию офсайда, а второй почему-то не стал выбивать мяч…
Ой привезли Лукин с Акинфеевым: один не прочувствовал линию офсайда, а второй почему-то не стал выбивать мяч…
Лукин мог и в подкате достать мяч
Ой привезли Лукин с Акинфеевым: один не прочувствовал линию офсайда, а второй почему-то не стал выбивать мяч…
А в этот раз Акинфеев орал на кого-нибудь как обычно после пропущенного гола?
Наконец то Челестини усадил этих двух бразилов-нелеквидов из центра защиты.Виктор это вообще днарь полный,надеюсь летом его уже не будет в команде
Наконец то Челестини усадил этих двух бразилов-нелеквидов из центра защиты.Виктор это вообще днарь полный,надеюсь летом его уже не будет в команде
Надеюсь,будем внукам рассказывать, как молодые усадили на лавку бразилов, как Жирков Осмара в свое время.
Фабио прям кардинально поменял состав: не выпустил Рейса на фланг, а доверился Кругу; в центр поставил Лукина с Даниловым, а не «любимчиков» предыдущих матчей Виктора и Рейса; удивило появление Кармо, а не Поповича.

В общем, надо побеждать и возвращать уверенность команде !
