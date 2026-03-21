Экитике о сравнениях с Анри: «Я бы никогда не смог стать как Тьерри. Возьму кое-что из его игры, но хочу творить свою собственную историю»
Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о том, что его сравнивают с экс-нападающим сборной Франции Тьерри Анри.
«Я хочу быть таким же игроком, но это Тьерри Анри. Я бы никогда не смог стать как Анри. Я — это я. Я возьму кое-что из его игры, потому что, конечно же, он для меня пример и кумир. Я хочу творить свою собственную историю.
Если я смогу перенять кое-что из его мастерства, это будет здорово, ведь он забил много голов», – сказал Экитике.
Кто выиграет ЛЧ?39239 голосов
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Yahoo
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
На Торреса больше похож.
Чем то на Фернандо Торреса похож , бег , проброс мяча
Да не похож он на Торреса. Торрес творил чудеса. Уго часто путается с мячом
А в чем их сравнивают ? Игроки совсем разные .Анри творил магию
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем