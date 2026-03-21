Экитике о сравнениях с Анри: «Я бы никогда не смог стать как Тьерри. Возьму кое-что из его игры, но хочу творить свою собственную историю»

Экитике о сравнениях с Анри: я бы никогда не смог стать как Тьерри.

Форвард «Ливерпуля» Юго Экитике высказался о том, что его сравнивают с экс-нападающим сборной Франции Тьерри Анри.

«Я хочу быть таким же игроком, но это Тьерри Анри. Я бы никогда не смог стать как Анри. Я — это я. Я возьму кое-что из его игры, потому что, конечно же, он для меня пример и кумир. Я хочу творить свою собственную историю.

Если я смогу перенять кое-что из его мастерства, это будет здорово, ведь он забил много голов», – сказал Экитике.