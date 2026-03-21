  • «Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму
«Ростов» уступил «Ахмату».

«Ахмат» дома победил «Ростов» (1:0) в 22-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Эгаш Касинтура. Больше команды не забили голов.

В начале второго тайма тяжелую травму получил защитник клуба из Грозного Мирослав Богосавац – Андрей Лангович коленом попал ему в голову. Серб потерял сознание и прямо с поля был вывезен на машине скорой помощи.

«Ахмат» набрал 30 очкков и на эту минуту занимает 7-е место в таблице. «Ростов» идет 11-м, имея 22 балла.

Премьер-лига Россия (РПЛ). 22 тур
21 марта 10:45, Ахмат-Арена
Ахмат
1 - 0
Ростов
Садулаев   Ибишев
90’
+1’
Пряхин   Гадио
90’
Касинтура   Кенжебек
90’
Садулаев
88’
87’
Семенчук   Байрамян
Пряхин
81’
76’
Голенков   Мохеби
Сидоров   Заре
66’
64’
Комаров   Шамонин
Самородов   Мансилья
64’
Богосавац   Хлусевич
52’
46’
Сако   Лангович
2тайм
Перерыв
43’
Сако
  Касинтура
33’
18’
Комаров
Ахмат
Ульянов, Богосавац, Цаке, Ндонг, Сидоров, Келиану, Пряхин, Садулаев, Касинтура, Самородов, Мелкадзе
Запасные: Хлусевич, Гадио, Царукян, Заре, Конате, Шелия, Абдулкадыров, Кенжебек, Давлитгереев, Мансилья, Жемалетдинов, Ибишев
1тайм
Ростов:
Ятимов, Сако, Семенчук, Чистяков, Прохин, Щетинин, Комаров, Игнатов, Вахания, Сулейманов, Голенков
Запасные: Ханкич, Бабакин, Шанталий, Аджаса, Эль-Аскалани, Лангович, Мохеби, Одоевский, Кучаев, Шамонин, Байрамян
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Богосавцу здоровья!
Удачи Ростову ! ✌😎
Ростов, вперёд! Без травм и удалений!
Игры никакой у Ростова. Весь матч не знают, что делать на поле, а на последних минутах пытаются что то сообразить.
Ростову надо цеплятся за каждый мяч в игре и за каждое очко в турнирную таблице. Удачи нашим в реализации, моменты то создают. Боюсь за судейство.
Увы, опять баранка. Ятимов уже устал в чужую штрафную бегать.
Зато у него уже есть удар в створ ворот.
Это что за нокаут. Здоровья Богосавцу
У Ростова нет хорошего забивальщика
Мирослав Богосовац: «Лангович написал мне после игры – я знаю, что он не специально. Такое в футболе бывает, главное, что я не получил серьезной травмы»
