«Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму

«Ростов» уступил «Ахмату».

«Ахмат» дома победил «Ростов » (1:0) в 22-м туре РПЛ.

Матч проходил на «Ахмат -Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Эгаш Касинтура . Больше команды не забили голов.

В начале второго тайма тяжелую травму получил защитник клуба из Грозного Мирослав Богосавац – Андрей Лангович коленом попал ему в голову. Серб потерял сознание и прямо с поля был вывезен на машине скорой помощи.

«Ахмат» набрал 30 очкков и на эту минуту занимает 7-е место в таблице. «Ростов» идет 11-м, имея 22 балла.

