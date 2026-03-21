Матч окончен
«Ахмат» обыграл Ростов» – 1:0. Касинтура забил в 1-м тайме, Богосавац получил тяжелую травму
«Ростов» уступил «Ахмату».
«Ахмат» дома победил «Ростов» (1:0) в 22-м туре РПЛ.
Матч проходил на «Ахмат-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 33-й минуте счет открыл полузащитник хозяев Эгаш Касинтура. Больше команды не забили голов.
В начале второго тайма тяжелую травму получил защитник клуба из Грозного Мирослав Богосавац – Андрей Лангович коленом попал ему в голову. Серб потерял сознание и прямо с поля был вывезен на машине скорой помощи.
«Ахмат» набрал 30 очкков и на эту минуту занимает 7-е место в таблице. «Ростов» идет 11-м, имея 22 балла.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Богосавцу здоровья!
Вперёд, Ростов!!!
Удачи Ростову ! ✌😎
Ростов, вперёд! Без травм и удалений!
Игры никакой у Ростова. Весь матч не знают, что делать на поле, а на последних минутах пытаются что то сообразить.
Ждем Победы
Ростову надо цеплятся за каждый мяч в игре и за каждое очко в турнирную таблице. Удачи нашим в реализации, моменты то создают. Боюсь за судейство.
Увы, опять баранка. Ятимов уже устал в чужую штрафную бегать.
Зато у него уже есть удар в створ ворот.
Это что за нокаут. Здоровья Богосавцу
У Ростова нет хорошего забивальщика
