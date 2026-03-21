  • «Брайтон» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Уэлбека – 2:1. Экитике получил травму
«Брайтон» обыграл «Ливерпуль» благодаря дублю Уэлбека – 2:1. Экитике получил травму

«Ливерпуль» проиграл «Брайтону».

«Брайтон» обыграл «Ливерпуль» в 31-м туре АПЛ – 2:1.

Матч проходил на «Фолмер AMEX Стэдиум».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры, которая началась на 15 минут позже из-за пробок и опоздания фанатов.

Уже на 8-й минуте травму получил лучший бомбардир «Ливерпуля» Юго Экитике – после стыка с Джеймсом Милнером. На 14-й счет открыл форвард хозяев Дэнни Уэлбек. На 30-й отличился защитник «красных» Милош Керкез. Уэлбек забил второй мяч на 56-й и принес «Брайтону» победу.

Премьер-лига Англия (АПЛ). 31 тур
21 марта 12:45, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Завершен
2 - 1
Ливерпуль
Виффер
90’
+4’
Гомес   Велтман
90’
+1’
90’
Кьеза
Данк
85’
Хиншелвуд   Айяри
83’
Уэлбек   Рюттер
83’
79’
Собослаи
77’
Конате   Кьеза
76’
Керкез   Робертсон
Милнер   Балеба
76’
Минте   Митома
76’
Хюрцелер
68’
68’
Мак Аллистер
63’
Фримпонг   Нгумоа
61’
Фримпонг
  Уэлбек
56’
Уэлбек
48’
2тайм
Перерыв
Гомес
45’
+5’
45’
Конате
30’
  Керкез
Минте
25’
  Уэлбек
14’
8’
Экитике   Джонс
Брайтон
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гросс, Милнер, Минте, Хиншелвуд, Гомес, Уэлбек
Запасные: Стил, Балеба, Митома, Айяри, Рюттер, Костулас, де Кейпер, Боскальи, Велтман
1тайм
Ливерпуль:
Мамардашвили, Керкез, ван Дейк, Конате, Фримпонг, Гравенберх, Мак Аллистер, Виртц, Собослаи, Экитике, Гакпо
Запасные: Вудмен, Джонс, Кьеза, Гомес, Рэмзи, Моррисон, Ньони, Нгумоа, Робертсон
Напомню, что следующие две игры, после перерыва, кубковые, против Сити на выезде ( КА) и следом ПСЖ (ЛЧ) и на этом сезон закончен.......
Нет, ещё можно успеть профукать лч и на следующий сезон за эти 2 месяца!
Начало матча, Ливерпуль возит у ворот Брайтона. Потом пропускают с первого же полу-момента. Классика. Слот должен уйти. Превратились в каких-то мальчиков для битья.
великолепный силлогизм
Недостаток Слота (разумеется, помимо множества других) еще и в том, что он не может настроить команду. Изначально же было понятно, что выезд к чайкам после Сарая, будет очень сложным. Почему они все играют в полноги? Опасные моменты только у ворот Ливерпуля. Такие матчи вытаскивают только на зубах…
да кто сказал, что они в полноги играют?)) они просто играют хуже. понятно, что приятнее думать, что просто недооценили соперника, но ливерпуль весь сезон страдает и против середняков, и против аутсайдеров лиги. или они весь сезон в полноги играют?)
Мне игра Слота все больше напоминает тоже ватокатство, что было при Роджерса. Только у Роджерса и состав был на 5-7 место, а у лысого состав, который в состоянии бороться за чемпионство
Со 130 млн днарем, который каждый матч по 90 минут играет и стата вечно 0+0 в каждом матче в АПЛ, ничего ливерпулю не светит, это самый провальный трансфер в АПЛ в истории!
Походу надо с ЛЧ вылететь чтобы убрали Слота. Ни игры, ни защиты
Не долго осталось с такой игрой с ПСЖ мало что светит.
При всем уважении к Милнеру, толчок Виртца на 48 минуте это минимум фол и штрафной, максимум желтая.
Минте уже на четыре желтых наиграл.
Конате получил желтую где не должен был получать и не получил где должен был.
Все что можно сказать о судействе.. и это не считая спорной ситуации при голе Брайтона.
Слот - пошел вон ! Slot - Eruit! Slot - Get out!
Раньше когда Ловрен выходил в основе, я прям дергался.. Теперь когда Конате в основе, то глаз аж дергается...
Кстати реально очень похожи по стилю. Один матч - стена, следующий матч - привозы. И так по кругу.
Спасибо Слоту за возвращение в молодость. Каждый матч как сюрприз, невозможно угадать, на кого Ливерпуль настроится и сыграет на все 100%, а кому неожиданно проиграет. И такие качели от матча к матчу. Прям как 15-20 лет назад.
