  Генич об РПЛ: «Арбитры ВАР футбол не смотрят. Ты настолько вовлечен в этот процесс, что сама игра уходит на второй план»
Комментатор Константин Генич рассказал о работе российских арбитров ВАР во время матчей.

— Все один в один: две комнаты, тренажеры, АВАР, ВАР и технический реплей‑специалист — оператор, который помогает с видеокартинкой. Сразу хочу сказать: никаких других камер у ВАР нет — только трансляционные. 

Главный момент — трансляцию организует ПТС, и там режиссер сам выбирает планы. То, что он дает в эфир — это его выбор. ВАР работает с этими 15–17 камерами, но уже для себя: в своем техническом помещении они выбирают ракурс, который максимально подходит под спорный момент.

Я хочу сказать, что футбол они не смотрят. Под таким напряжением два часа сидеть… Каждая атака, даже когда мяч в центре поля — ты должен нажать кнопку и отметить, что эта атака потенциально может стать голевой. И в этой фазе нужно сразу оценить: если она приведет к голу, не было ли касания рукой, фола или другого нарушения, которое могло повлиять на развитие эпизода. Ты настолько вовлечен в этот процесс, что сам футбол уходит на второй план. Это действительно очень сложно.

Другой вопрос — как они вмешиваются в игру, по каким спорным или не спорным моментам. Очень много нюансов, которые нам, зрителям, не видны.

— А линии вас научили рисовать?

— Мы рисовали. Как рисуются линии? Блеск, я клянусь. Ни в коем случае сейчас не оправдываю, но это действительно блестящая система. Это исключительно работа автоматики, — сказал Генич.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Футбол они не смотрят,в футбол они не играли,чеканить наверное тоже не умеют. Как они туда попали???
У нас и комментаторы не смотрят футбол, отвлекаясь на свои какие-то дурацкие истории, рекламу и глупыми шуточками с коллегой у бровки.
Как говорил мой прапор :
- об свой детородный орган запинаются... 🤣
Сидят на ВАР, смотрят в книгу а видят фигу! Потом что в футболе не разбираются и сами к нему отношение имеют посредственное!
Нефутбольные люди
Что то разговорился генич?! Про судейство Спартак-зенит расскажи. Или сцсышь?
