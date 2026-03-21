Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»

Соболев пояснил свое заявление стать «плохим Соболевым».

Нападающий «Зенита » Александр Соболев пояснил свое заявление о желании снова стать «плохим Сашей Соболевым».

– Саша Соболев хороший и Саша Соболев плохой: объясни, в чем между ними разница.

– Саша хороший – тот Саша, которого все видели после перехода в «Зенит». Я, можно сказать, полтора года молчал, практически не давал никаких интервью и совсем редко участвовал в каких-то медиаактивностях.

И вот сейчас, спустя полтора года, я понял, что мне это не подходит. Надо быть самим собой: где-то с публикой позаигрывать, где-то понаглее быть на поле.

В общем, я решил быть таким же, каким был в «Спартаке », когда меня не любили и ненавидели – плохим Сашей. Вот и все, – сказал Соболев.

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев хочет быть плохим, но пока выглядит наивным