Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев пояснил свое заявление о желании снова стать «плохим Сашей Соболевым».
– Саша Соболев хороший и Саша Соболев плохой: объясни, в чем между ними разница.
– Саша хороший – тот Саша, которого все видели после перехода в «Зенит». Я, можно сказать, полтора года молчал, практически не давал никаких интервью и совсем редко участвовал в каких-то медиаактивностях.
И вот сейчас, спустя полтора года, я понял, что мне это не подходит. Надо быть самим собой: где-то с публикой позаигрывать, где-то понаглее быть на поле.
В общем, я решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели – плохим Сашей. Вот и все, – сказал Соболев.
