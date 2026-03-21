  • Соболев о «плохом Саше»: «Решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев пояснил свое заявление о желании снова стать «плохим Сашей Соболевым».

– Саша Соболев хороший и Саша Соболев плохой: объясни, в чем между ними разница.

– Саша хороший – тот Саша, которого все видели после перехода в «Зенит». Я, можно сказать, полтора года молчал, практически не давал никаких интервью и совсем редко участвовал в каких-то медиаактивностях. 

И вот сейчас, спустя полтора года, я понял, что мне это не подходит. Надо быть самим собой: где-то с публикой позаигрывать, где-то понаглее быть на поле.

В общем, я решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели – плохим Сашей. Вот и все, – сказал Соболев.

«Саша теперь будет плохим мальчиком». Соболев бушует после первого гола за пять месяцев

Соболев хочет быть плохим, но пока выглядит наивным

В общем, я решил быть таким же, каким был в «Спартаке», когда меня не любили и ненавидели — плохим Сашей. Вот и все.
До рукоблудства остался один шаг...
Нападающий забивающий 6-7 мячей в среднем за сезон возомнил себя звездой. Хороший... Плохой.,.. Смешно
Ой, да прям уж хороший был. Постоянно накидывал, как и раньше, то детей гимн "Зенита" петь заставит сразу после перехода, то ещё чего. В дотку катал, на поле хренью страдал. Только раньше чужие ненавидели, теперь ещё и свои.
В "Волшебник изумрудного города" был такой персонаж "Страшила" - набитое соломой чучело , созданное фермером из некой "Голубой страны", например ! Мечтал о мозгах...получил иголки с булавками в отрубях и титул "трижды премудрый". Тут тоже самое - и "голубая страна и титулы "дважды юбилейные" и речи "премудрые".....удачное приобретение для Урфин Джюса Алесея Борисовича - который наделал деревянных солдат, оживил их и захватил сначала "Голубую страну" , а потом "Изумрудный город". Попавшим в плен к Урфину Джюсу Алексею Борисовичу...Страшиле (Соболеву) и Дровосеку (Глушенкову) пришлось звать на помощь "Элли" Валерия Георгиевича ))
Ответ Hopheyeveryday Kos
🤣👍
Так Страшила и был умным с соломой в голове. Просто сам себя стеснялся, считая, что пока там солома, то ничего путного придумать не может, хотя это было не так. Точно так же и с Дровосеком, и со Львом.

А здесь вообще без шансов )
Если б не знал, что этому явлению 29 лет, решил бы, что интервью у подростка прыщавого берут. Редкостный конечно
Неужели нету друзей или родственников кто бы сказал: Саня, хватит позориться, и отобрали бы телефон..
Мозгов совсем нет рассуждает как 15 летний подросток.
Дзюба по сравнению с ним реально умнее и адекватнее,кроме шуток.
Такого сказочного ******** давно не было 🤦
Чудоком с буквы м в общем
Медиа ты решил свою поднять, плохой Саша. Ну, сходи подерись чтоль тогда в попмма. Вывеска будет огонь. "Саша плохой против Олега Монгола"
Или в Кофеманию.
