Ираола о 2:2 с «МЮ»: «Борнмут» был ближе к победе, в концовке мы играли в большинстве»

Ираола о 2:2 с «МЮ»: «Борнмут» был ближе к победе.

«Мы хотели взять три очка и играли достаточно хорошо, но они выглядели опасно каждый раз, когда шли в атаку. Мы играли очень хорошо в концовке матча, поскольку были в большинстве (Магуайра удалили на 78-й минуте – Спортс”), мы были ближе к победе.

Сложная игра против «МЮ», поэтому ничья — хороший результат», – сказал Ираола.