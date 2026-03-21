Ираола о 2:2 с «МЮ»: «Борнмут» был ближе к победе, в концовке мы играли в большинстве»
Тренер «Борнмута» Андони Ираола оценил ничью с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в АПЛ.
«Мы хотели взять три очка и играли достаточно хорошо, но они выглядели опасно каждый раз, когда шли в атаку. Мы играли очень хорошо в концовке матча, поскольку были в большинстве (Магуайра удалили на 78-й минуте – Спортс”), мы были ближе к победе.
Сложная игра против «МЮ», поэтому ничья — хороший результат», – сказал Ираола.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
Как выяснилось, вы с самого начала играли в большинстве.
ничейка как любит Борнмут !
Глянул таблицу и действительно почти половину игр в ничью 15 ! из 31.Это называется ни себе ни людям
Борнмут из Раменского
