Каррагер об игре «Арсенала»: «Их обвиняли в том, что стиль важнее содержания, что не хватает хитрости. Теперь все наоборот. Артета, как и Моуринью, не боится быть прагматичным»

Джейми Каррагер: Артета стал похож на Моуринью.

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» сейчас воспринимают совершенно не так, как два года назад.

«От некоторых давних претензий «Арсеналу » было сложно отделаться. Их обвиняли в том, что для них стиль важнее содержания, что они слишком мягки в матчах с физически крепкими командами, что им не хватает мастерства в играх против европейской элиты, что – и это главное – им не хватает хитрости и умения управлять игрой, когда это действительно важно.

Если не считать последний барьер в виде завоевания крупного трофея, это негативное восприятие теперь в основном перевернулось с ног на голову.

Для Артеты возможность вести интенсивную борьбу сразу на четырех фронтах – это дань его дальновидности и смелости в полном перестроении команды. Эта трансформация регулярно заставляет меня проводить параллели между Артетой и «Челси » времен Жозе Моуринью – командой, которая тоже была непопулярна среди нейтральных болельщиков. Как и «Челси» Моуринью, нынешний «Арсенал» не боится быть больше прагматичным, чем зрелищным, строя свою борьбу за титул на крепкой оборонительной структуре, а не отдавая приоритет сложным и подвижным атакующим комбинациям», – отметил экс-защитник «Ливерпуля».