  • Каррагер об игре «Арсенала»: «Их обвиняли в том, что стиль важнее содержания, что не хватает хитрости. Теперь все наоборот. Артета, как и Моуринью, не боится быть прагматичным»
Каррагер об игре «Арсенала»: «Их обвиняли в том, что стиль важнее содержания, что не хватает хитрости. Теперь все наоборот. Артета, как и Моуринью, не боится быть прагматичным»

Джейми Каррагер: Артета стал похож на Моуринью.

Джейми Каррагер считает, что «Арсенал» сейчас воспринимают совершенно не так, как два года назад.

«От некоторых давних претензий «Арсеналу» было сложно отделаться. Их обвиняли в том, что для них стиль важнее содержания, что они слишком мягки в матчах с физически крепкими командами, что им не хватает мастерства в играх против европейской элиты, что – и это главное – им не хватает хитрости и умения управлять игрой, когда это действительно важно.

Если не считать последний барьер в виде завоевания крупного трофея, это негативное восприятие теперь в основном перевернулось с ног на голову.

Для Артеты возможность вести интенсивную борьбу сразу на четырех фронтах – это дань его дальновидности и смелости в полном перестроении команды. Эта трансформация регулярно заставляет меня проводить параллели между Артетой и «Челси» времен Жозе Моуринью – командой, которая тоже была непопулярна среди нейтральных болельщиков. Как и «Челси» Моуринью, нынешний «Арсенал» не боится быть больше прагматичным, чем зрелищным, строя свою борьбу за титул на крепкой оборонительной структуре, а не отдавая приоритет сложным и подвижным атакующим комбинациям», – отметил экс-защитник «Ливерпуля».

И всё же нынешний Арсенал куда зрелищнее чем Челси при Моуриньо.
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
И всё же нынешний Арсенал куда зрелищнее чем Челси при Моуриньо.
Комментарий скрыт
Ответ Иван Булкин
Комментарий скрыт
Больше сушили игру, чем забивали. 72 гола (меньше 2 гола за игру) в 38 турах – не кажется командой, которая “клепала голы на ура”
Похоже все уже проходят стадии критики, некоторые уже в стадии принятия, не далее день когда все будут в восхищении
Ответ Aman_1116633627
Похоже все уже проходят стадии критики, некоторые уже в стадии принятия, не далее день когда все будут в восхищении
Комментарий скрыт
Ответ Lavinka
Комментарий скрыт
От того что тебе никогда не понять, о том что команда с тренером выбрала свой путь к победе не смотря на критику, плач и слезы хейтеров, мнения экспертов и тому подобное. Плевал арсенал на то что о нем говорят.
Каррагер начал что-то понимать?
Наверное ему стали вьетнамские флэшбэки сниться, вспоминает Челси Моуриньо)
Челси Моуриньо ещё играли в футбол, был ещё Челси ди Маттео вот где тошно смотреть было и при этом они взяли ЛЧ, а Арсенал я не помню, чтоб отсиживались всю игру в автобусе, бывало что играли по счету и тянули время (но так почти все делают временами), а в основном они двигаются и пытаются что-то создавать, жаль не всегда получается, но это тоже всем присуще, идиальных нет
Почему каррагер не пишет про свой Ливерпуль?
Материалы по теме
Джейми Каррагер: «Арсенал» сделал невозможное: нейтральные фанаты будут болеть за «Сити». Преобладает настроение «кто угодно, только не «канониры»
20 марта, 20:01
Гвардиола о финале Кубка лиги: «У «Арсенала» блестящая команда, они на подъеме и умеют контролировать игру. Это большой вызов для «Ман Сити»
20 марта, 15:01
Артета о 2:0 с «Байером»: «Арсенал» представлял угрозу везде, было 4-5 моментов, когда должны были забивать третий. Полностью заслуженная победа и выход в четвертьфинал»
17 марта, 22:56
Рекомендуем
Главные новости
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Дьокереш, Холанд, Хавертц и Семеньо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
16 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» играет с «Акроном», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
17 минут назад
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
22 минуты назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
27 минут назадLive
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
30 минут назад
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
32 минуты назад
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
41 минуту назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
42 минуты назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
44 минуты назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
45 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
3 минуты назад
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
7 минут назад
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
16 минут назад
«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забили – 0:0
18 минут назад
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
39 минут назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
39 минут назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
46 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
57 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 14:30Live
Рекомендуем