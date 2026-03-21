Куарежма о ЧМ-2026: «Португалия хочет, чтобы Роналду взял трофей на своем последнем чемпионате. Из-за присутствия Криштиану игроки больше стремятся к победе»

Куарежма о Португалии: сборная постарается выиграть ЧМ для Роналду.

Рикарду Куарежма считает, что сборная Португалии постарается выиграть чемпионат мира ради Криштиану Роналду .

«Они победили в Лиге наций, и я как раз про это и говорю. Из-за присутствия Роналду они больше стремятся к победе.

Это его последний чемпионат мира, и они хотят, чтобы Криштиану завоевал этот трофей.

Ожидания высоки, очень высоки, потому что у команды есть соответствующее мастерство. Если бы его не было, то и ожиданий таких не было бы», – сказал бывший вингер сборной Португалии на презентации новой формы команды.