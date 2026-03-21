Куарежма о ЧМ-2026: «Португалия хочет, чтобы Роналду взял трофей на своем последнем чемпионате. Из-за присутствия Криштиану игроки больше стремятся к победе»
«Они победили в Лиге наций, и я как раз про это и говорю. Из-за присутствия Роналду они больше стремятся к победе.
Это его последний чемпионат мира, и они хотят, чтобы Криштиану завоевал этот трофей.
Ожидания высоки, очень высоки, потому что у команды есть соответствующее мастерство. Если бы его не было, то и ожиданий таких не было бы», – сказал бывший вингер сборной Португалии на презентации новой формы команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Daily Mail
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное в основу его не ставьте, а используйте на последние 20-30 минут, тогда всё возможно! У Португалии очень приличный состав.
Ещё пару чемпионатов мира он посидит на скамейке, а вдруг зацепит)
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем