Соболев о прессе: «Некоторым говорят, что писать – и пишут, и всегда с плашкой «сообщил источник». Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую информацию»

Соболев о прессе: некоторым ребятам говорят, что писать – и они пишут.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев рассказал об отношении к прессе и анонимным источникам информации.

– Некоторые знакомые журналисты мне рассказывали, что у тебя неприязнь к прессе. Это так?

– Просто мне очень не нравится выражение «сообщил источник». Я очень разозлился, когда началась вся история со «Спартаком», и [блогеры и каналы] принялись писать «сообщил источник».

Что за источник-то? Почему не называете его? И пусть этот источник отвечает за свои слова, если дал неправдивую информацию. Меня это очень злит.

– Тогда и ты назови имя и фамилию паразитов в «Спартаке» (форвард заявил: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше» – Спортс’‘).

– Нет, это чуть другое. Что, если этот «источник» вводит многомиллионную армию болельщиков в заблуждение и сообщает неправду? Что тогда?

Я должен сам выйти к прессе и сказать, что все это ложь? Но я прекрасно понимаю, зачем это делается и как это работает, мне уже не 20 лет.

– Специально против тебя пишут посты?

– Не только против меня. Есть некоторые ребята, которым говорят, что писать – и они пишут. И всегда с плашкой «сообщил источник», – заявил Соболев.