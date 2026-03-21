Соболев о прессе: «Некоторым говорят, что писать – и пишут, и всегда с плашкой «сообщил источник». Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую информацию»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об отношении к прессе и анонимным источникам информации.
– Некоторые знакомые журналисты мне рассказывали, что у тебя неприязнь к прессе. Это так?
– Просто мне очень не нравится выражение «сообщил источник». Я очень разозлился, когда началась вся история со «Спартаком», и [блогеры и каналы] принялись писать «сообщил источник».
Что за источник-то? Почему не называете его? И пусть этот источник отвечает за свои слова, если дал неправдивую информацию. Меня это очень злит.
– Тогда и ты назови имя и фамилию паразитов в «Спартаке» (форвард заявил: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше» – Спортс’‘).
– Нет, это чуть другое. Что, если этот «источник» вводит многомиллионную армию болельщиков в заблуждение и сообщает неправду? Что тогда?
Я должен сам выйти к прессе и сказать, что все это ложь? Но я прекрасно понимаю, зачем это делается и как это работает, мне уже не 20 лет.
– Специально против тебя пишут посты?
– Не только против меня. Есть некоторые ребята, которым говорят, что писать – и они пишут. И всегда с плашкой «сообщил источник», – заявил Соболев.
Журналистов можно понять, и так было веками. Если журналисты начнут раскрывать свои источники информации, источников информации у них не останется.
Но ведь тому же Соболеву нечего терять, если он ушёл из Спартака, и громко разговаривает (сам! не через источников) о паразитах в Спартаке, то кто или что мешает Сане назвать их имена?
Я бы предположила, что это профессиональная этика, но подозреваю, что Саня и слов таких не знает
