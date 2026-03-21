  Соболев о прессе: «Некоторым говорят, что писать – и пишут, и всегда с плашкой «сообщил источник». Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую информацию»
Соболев о прессе: «Некоторым говорят, что писать – и пишут, и всегда с плашкой «сообщил источник». Меня это очень злит. Почему не называете его? Пусть отвечает за неправдивую информацию»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал об отношении к прессе и анонимным источникам информации.

– Некоторые знакомые журналисты мне рассказывали, что у тебя неприязнь к прессе. Это так?

– Просто мне очень не нравится выражение «сообщил источник». Я очень разозлился, когда началась вся история со «Спартаком», и [блогеры и каналы] принялись писать «сообщил источник».

Что за источник-то? Почему не называете его? И пусть этот источник отвечает за свои слова, если дал неправдивую информацию. Меня это очень злит.

– Тогда и ты назови имя и фамилию паразитов в «Спартаке» (форвард заявил: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше» – Спортс’‘).

– Нет, это чуть другое. Что, если этот «источник» вводит многомиллионную армию болельщиков в заблуждение и сообщает неправду? Что тогда?

Я должен сам выйти к прессе и сказать, что все это ложь? Но я прекрасно понимаю, зачем это делается и как это работает, мне уже не 20 лет.

– Специально против тебя пишут посты?

– Не только против меня. Есть некоторые ребята, которым говорят, что писать – и они пишут. И всегда с плашкой «сообщил источник», – заявил Соболев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
Это другое. Классика. Журналист хорошо спросил у него. Я как заголовок прочитал,точно такой же вопрос возник сразу же.
А почему это "чуть другое"?
Журналистов можно понять, и так было веками. Если журналисты начнут раскрывать свои источники информации, источников информации у них не останется.
Но ведь тому же Соболеву нечего терять, если он ушёл из Спартака, и громко разговаривает (сам! не через источников) о паразитах в Спартаке, то кто или что мешает Сане назвать их имена?
Я бы предположила, что это профессиональная этика, но подозреваю, что Саня и слов таких не знает
Прекращайте злить Саню!
Хватит травить звезду!
Ответ Pertinax Gandi
Отпустите звезду!
Отпустите!! ©
Ответ Pertinax Gandi
Морскую звезду!🤣🤣🤣
Лукойл» зафиксировал рекордный убыток в 1,06 трлн рублей по итогам 2025 года»
Парадокс. Бензин дорожает,а убытки растут.
Почему к Месси нет претензий? Он не менее звёздный игрок чем Соболев. Месси не ведётся на провокации, и игрой доказывает. Мой совет. Саня на поле доказывай кто ты. Болтай поменьше. Не ведись.
Все люди разные.
Соболев может подать в суд и через суд добиться раскрытия источников или опровержения. Но он плохой парень, он просто пожалуется
Александр Соболев: «Для «Виража» я никогда не стану своим. Но это никак не повлияет на мою игру за «Зенит» – я буду выкладываться на 100% в любом случае»
20 марта, 19:24
Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»
20 марта, 18:27
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
20 марта, 17:39
Соболев про АПЛ: «Еще 5 лет назад не думая бы согласился. Сейчас очень сильно подумаю»
20 марта, 16:12
Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»
20 марта, 14:50
