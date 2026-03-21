  • Луис Энрике: «Игроки «ПСЖ» вернутся в четверг, а в пятницу у нас матч с «Тулузой». Просто чудесно! Это нехорошо – играть в пятницу, когда какие-то сборные играют в среду в США»
12

Луис Энрике: «Игроки «ПСЖ» вернутся в четверг, а в пятницу у нас матч с «Тулузой». Просто чудесно! Это нехорошо – играть в пятницу, когда какие-то сборные играют в среду в США»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике посетовал на плохой календарь в Лиге 1.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике посетовал на календарь и на то, что некоторые его футболисты вернутся из сборных за день до следующего матча.

В субботу «Ницца» примет парижан в рамках 27-го тура Лиги. На 3 апреля назначен домашний матч «Пари Сен-Жермен» с «Тулузой».

«Мои игроки вернутся [к тренировкам с клубом] в четверг. А в пятницу у нас матч против «Тулузы». Просто чудесно!

Во время этого международного перерыва все наши игроки уезжают. Я думаю, что играть в пятницу – это нехорошо. Некоторые [наши футболисты] играют в среду в США, прибывают в Париж в четверг, а потом нужно играть в пятницу против «Тулузы», – сказал Энрике на пресс-конференции.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Dépêche
Вспоминается анекдот.

Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором
слово "прекрасно" употребляется дважды.
- Маша: Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама
прекрасно выглядела.
- Петя: Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно
кушаю.
- Вовочка: Вчера за ужином моя сестра объявила что беременна, а отец
сказал: "Прекрасно, #####, просто прекрасно!"
Ответ Ебздрогыч
Вспоминается анекдот. Учительница в школе предлагает детям придумать предложение, в котором слово "прекрасно" употребляется дважды. - Маша: Вчера папа купил маме прекрасное платье, в котором мама прекрасно выглядела. - Петя: Моя бабушка готовит прекрасное печенье, которое я прекрасно кушаю. - Вовочка: Вчера за ужином моя сестра объявила что беременна, а отец сказал: "Прекрасно, #####, просто прекрасно!"
Нужно указывать возраст или статус сестры, иначе нормальный человек подумает что его сестра замужем, тогда это действительно прекрасно и здесь нет никакой шутки.
Нужно указывать возраст или статус сестры, иначе нормальный человек подумает что его сестра замужем, тогда это действительно прекрасно и здесь нет никакой шутки.
Так докопаться до анекдота. Я пожалуй всю квартиру проветрю, чет очень душно стало
Ну ты тоже не перегибай, вам уже игру переносили
Энрике точно не стоит жаловаться на календарь. Руководство лиги и так постоянно идет на уступки Парижу. На этой неделе вообще тур перенесли, а когда предстоят матчи в Лиге чемпионов, то переносят на пятницу. Никому в других лигах на такие уступки не идут.
Энрике точно не стоит жаловаться на календарь. Руководство лиги и так постоянно идет на уступки Парижу. На этой неделе вообще тур перенесли, а когда предстоят матчи в Лиге чемпионов, то переносят на пятницу. Никому в других лигах на такие уступки не идут.
В прошлом году отменяя туры они так и "выиграли" все, УЕФА должен запретить это, не честная конкуренция....
Ряд воспитанников «ПСЖ» отказываются продлевать контракт из-за подписания Дро. Игроки недовольны, что клуб делает ставку на футболистов извне (L'Equipe)
19 марта, 10:20
Энрике о Сафонове против «Челси»: «В ЛЧ невозможно победить на выезде без топ-вратаря. Повезло, что в «ПСЖ» есть Матвей и Шевалье»
18 марта, 10:28
Сафонов получил 8 баллов от L'Équipe за матч с «Челси» – лучшая оценка из всех. У Хвичи, Барколя, Невеша, Заира-Эмери и Маркиньоса – 7
18 марта, 09:39
Энрике о 3:0 с «Челси»: «ПСЖ» был точен на контратаках – два гола фактически решили игру. Защищаться, владея мячом, – одна из наших задач»
18 марта, 08:31
Рекомендуем
Главные новости
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Реал» против «Атлетико»
6 минут назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
6 минут назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
8 минут назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
9 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
9 минут назадLive
Соболев «нырнул» после легкого контакта с Фернандесем. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
21 минуту назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
33 минуты назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
38 минут назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
3 минуты назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Серия длиннее была лишь при Вальверде в 2019-м – 45 игр (135 голов)
3 минуты назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
10 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
21 минуту назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
34 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
36 минут назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
47 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
58 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 14:00Live
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Рекомендуем