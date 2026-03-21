Луис Энрике: «Игроки «ПСЖ» вернутся в четверг, а в пятницу у нас матч с «Тулузой». Просто чудесно! Это нехорошо – играть в пятницу, когда какие-то сборные играют в среду в США»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике посетовал на календарь и на то, что некоторые его футболисты вернутся из сборных за день до следующего матча.
В субботу «Ницца» примет парижан в рамках 27-го тура Лиги. На 3 апреля назначен домашний матч «Пари Сен-Жермен» с «Тулузой».
«Мои игроки вернутся [к тренировкам с клубом] в четверг. А в пятницу у нас матч против «Тулузы». Просто чудесно!
Во время этого международного перерыва все наши игроки уезжают. Я думаю, что играть в пятницу – это нехорошо. Некоторые [наши футболисты] играют в среду в США, прибывают в Париж в четверг, а потом нужно играть в пятницу против «Тулузы», – сказал Энрике на пресс-конференции.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: La Dépêche
