Луис Энрике: «Игроки «ПСЖ» вернутся в четверг, а в пятницу у нас матч с «Тулузой». Просто чудесно! Это нехорошо – играть в пятницу, когда какие-то сборные играют в среду в США»

Тренер «ПСЖ» Луис Энрике посетовал на плохой календарь в Лиге 1.

В субботу «Ницца » примет парижан в рамках 27-го тура Лиги. На 3 апреля назначен домашний матч «Пари Сен-Жермен» с «Тулузой».

«Мои игроки вернутся [к тренировкам с клубом] в четверг. А в пятницу у нас матч против «Тулузы». Просто чудесно!

Во время этого международного перерыва все наши игроки уезжают. Я думаю, что играть в пятницу – это нехорошо. Некоторые [наши футболисты] играют в среду в США, прибывают в Париж в четверг, а потом нужно играть в пятницу против «Тулузы», – сказал Энрике на пресс-конференции.