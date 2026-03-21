  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»
12

Майкл Кэррик: судья не дал «МЮ» 2-й пенальти, хотя он такой же, как 1-й.

Майкл Кэррик выразил недоумение по поводу того, что главный судья Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» после падения Амада Диалло в штрафной «Борнмута» (2:2).

«Я разочарован, мы создали достаточно моментов. Был отличный шанс повести в счете 2:0, и в нашу пользу назначили один пенальти, но не второй. Там было ровно то же самое – захват двумя руками. В одном из случаев судья ошибся. Он не дал нам второй пенальти, а я считаю, что это пенальти в обоих случаях. Это важный момент, после которого начался хаос. Я не понимаю, почему один пенальти дали, а другой не дали, это безумие.

Все очевиднее некуда: ты уже дал один такой пенальти, но почему-то не дал второй. Я не понимаю, почему он этого не сделал. Потом нам забивают гол, и начинается хаос.

Я очень доволен тем, что мы вдесятером справились и набрали очко, это очень радует. Учитывая ход матча, можно и проиграть в таких случаях, так что мы принимаем это. Но я разочарован, что мы не набрали три очка», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Кто выиграет ЛЧ?39247 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: BBC
logoМанчестер Юнайтед
logoБорнмут
logoсудьи
logoМайкл Кэррик
logoпремьер-лига Англия
Стюарт Эттуэлл
logoBBC
logoАмад Диалло
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Майклу надо бы немного поныться на судей, по опыту других тренеров можно сказать, что если этого не делать, то такие вещи будут повторяться чаще
Сказал как есть, Майкл молодца.
потому что судьи в АПЛ непоследовательны в решениях...
Ответ Lavinka
потому что судьи в АПЛ непоследовательны в решениях...
Не только в АПЛ, в ЛЧ такая же шляпа. ВАР применяется как-то слишком рандомно.
Ответ Lavinka
потому что судьи в АПЛ непоследовательны в решениях...
Во всех чемпионатах. Такое ощущение, что пытаются быть не вспомогательным инструментом, а главными действующими лицами на поле.
Наверно судья решил, что игрок Ман Ю. картинно упал и игрок Борнмута не так и мешал, а у ворот МЮ типо срыв атаки и красная карточка и пенальти. А это увидел, в Ютубе, в лучших моментах игры. Я за МЮ.
Мистер Кэррик, поддерживаю вас и желаю удачи. Судейство обидное, но в норме.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»
20 марта, 22:31
У Кэррика в 10 матчах во главе «МЮ» 7 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Команда потеряла очки в 2 из 3 последних игр
20 марта, 21:59
Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал
20 марта, 21:49Фото
Рекомендуем
Главные новости
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
5 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Реал» против «Атлетико»
6 минут назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
6 минут назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
8 минут назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
9 минут назад
Чемпионат России. «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
9 минут назадLive
Соболев «нырнул» после легкого контакта с Фернандесем. Защитник «Динамо» показывал судье, что форвард «Зенита» симулировал
21 минуту назадФото
Соболев вошел в клуб Григория Федотова
33 минуты назад
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
37 минут назад
Экс-судья Николаев о падении Соболева в штрафной «Динамо»: «Если бы хотели скандал, можно было бы назначить пенальти. Не вижу явной ошибки арбитра»
48 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
3 минуты назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Серия длиннее была лишь при Вальверде в 2019-м – 45 игр (135 голов)
3 минуты назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
10 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
21 минуту назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
34 минуты назад
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
36 минут назадLive
Диаш о Доннарумме: «Люди много говорят, но он неплохо играет ногами. У Эдерсона другой стиль, но Джиджо делает все, что нужно «Ман Сити»
47 минут назад
Ямаль упал в штрафной «Райо» в борьбе с Сиссом. Арбитр Вега не посчитал это фолом
58 минут назадФото
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 14:00Live
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция
сегодня, 13:31Live
Рекомендуем