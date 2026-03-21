Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»

Майкл Кэррик: судья не дал «МЮ» 2-й пенальти, хотя он такой же, как 1-й.

Майкл Кэррик выразил недоумение по поводу того, что главный судья Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» после падения Амада Диалло в штрафной «Борнмута » (2:2).

«Я разочарован, мы создали достаточно моментов. Был отличный шанс повести в счете 2:0, и в нашу пользу назначили один пенальти, но не второй. Там было ровно то же самое – захват двумя руками. В одном из случаев судья ошибся. Он не дал нам второй пенальти, а я считаю, что это пенальти в обоих случаях. Это важный момент, после которого начался хаос. Я не понимаю, почему один пенальти дали, а другой не дали, это безумие.

Все очевиднее некуда: ты уже дал один такой пенальти, но почему-то не дал второй. Я не понимаю, почему он этого не сделал. Потом нам забивают гол, и начинается хаос.

Я очень доволен тем, что мы вдесятером справились и набрали очко, это очень радует. Учитывая ход матча, можно и проиграть в таких случаях, так что мы принимаем это. Но я разочарован, что мы не набрали три очка», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед ».