Кэррик про 2:2 с «Борнмутом»: «Я разочарован, что «МЮ» не набрал 3 очка, моментов хватало. Не понимаю, почему нам дали один пенальти, но не дали такой же второй, безумие»
Майкл Кэррик выразил недоумение по поводу того, что главный судья Стюарт Эттуэлл не назначил пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед» после падения Амада Диалло в штрафной «Борнмута» (2:2).
«Я разочарован, мы создали достаточно моментов. Был отличный шанс повести в счете 2:0, и в нашу пользу назначили один пенальти, но не второй. Там было ровно то же самое – захват двумя руками. В одном из случаев судья ошибся. Он не дал нам второй пенальти, а я считаю, что это пенальти в обоих случаях. Это важный момент, после которого начался хаос. Я не понимаю, почему один пенальти дали, а другой не дали, это безумие.
Все очевиднее некуда: ты уже дал один такой пенальти, но почему-то не дал второй. Я не понимаю, почему он этого не сделал. Потом нам забивают гол, и начинается хаос.
Я очень доволен тем, что мы вдесятером справились и набрали очко, это очень радует. Учитывая ход матча, можно и проиграть в таких случаях, так что мы принимаем это. Но я разочарован, что мы не набрали три очка», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».