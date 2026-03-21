Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»

Бруну о падении Амада: не понимаю, почему не вмешался ВАР.

Бруну Фернандеш считает, что падение Амада Диалло в штрафной «Борнмута » должно было привести к назначению Стюартом Эттуэллом пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед ».

«Мы могли повести 2:0, а в итоге пропустили сами, нам не дали пенальти, но назначили в наши ворота в почти одинаковых случаях.

Я понимаю, что судье сложно назначать два пенальти в пользу одной команды, но я не понимаю, почему не вмешался ВАР. Либо и тот, и другой моменты – это пенальти, либо ни тот, ни другой.

Я разочарован, поскольку мы сделали достаточно для того, чтобы набрать три очка», – сказал капитан «МЮ».