Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»
Бруну Фернандеш считает, что падение Амада Диалло в штрафной «Борнмута» должно было привести к назначению Стюартом Эттуэллом пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед».
«Мы могли повести 2:0, а в итоге пропустили сами, нам не дали пенальти, но назначили в наши ворота в почти одинаковых случаях.
Я понимаю, что судье сложно назначать два пенальти в пользу одной команды, но я не понимаю, почему не вмешался ВАР. Либо и тот, и другой моменты – это пенальти, либо ни тот, ни другой.
Я разочарован, поскольку мы сделали достаточно для того, чтобы набрать три очка», – сказал капитан «МЮ».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
но судья,один хрен чОрт