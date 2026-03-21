  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»
13

Бруну о падении Амада и удалении Магуайра: «Либо и то, и другое – пенальти, либо ни то, ни другое не пенальти. Не понимаю, почему не вмешался ВАР. Для победы «МЮ» сделал достаточно»

Бруну Фернандеш считает, что падение Амада Диалло в штрафной «Борнмута» должно было привести к назначению Стюартом Эттуэллом пенальти в пользу «Манчестер Юнайтед».

«Мы могли повести 2:0, а в итоге пропустили сами, нам не дали пенальти, но назначили в наши ворота в почти одинаковых случаях.

Я понимаю, что судье сложно назначать два пенальти в пользу одной команды, но я не понимаю, почему не вмешался ВАР. Либо и тот, и другой моменты – это пенальти, либо ни тот, ни другой.

Я разочарован, поскольку мы сделали достаточно для того, чтобы набрать три очка», – сказал капитан «МЮ».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Юнайтед
Стюарт Эттуэлл
logoпремьер-лига Англия
logoсудьи
logoБруну Фернандеш
logoАмад Диалло
logoБорнмут
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Магу вообще ни за что удалили, просто смех а не фол. Если такое свистеть, то каждый матч будет на 15-ой минуте заканчиваться из-за того что игроки закончатся.
Ответ Neromog
Магу вообще ни за что удалили, просто смех а не фол. Если такое свистеть, то каждый матч будет на 15-ой минуте заканчиваться из-за того что игроки закончатся.
Комментарий скрыт
Ответ FEZ10
Комментарий скрыт
Минимум 50 человек думают также как он, но это не значит, что все они лудоманы. Скорее, это ты проигрался, а теперь желчью брызгаешь на порядочных людей
В обоих случаях это 100% пенальти, поставил бы оба, ни у кого вопросов бы не возникло.
Ответ Answer1
В обоих случаях это 100% пенальти, поставил бы оба, ни у кого вопросов бы не возникло.
Так вот именно. Только такое не могло быть, потому что счёт бы стал 2:0, и на этом, думаю, все бы и закончилось.
Судейство просто конченое, нет культурных слов описать уровень их работы😂 Два одинаковых момента отсудить абсолютно по разному - Амада проигнорировал, а Маге дал КК и пенальти. При том что Магуайр никак не помешал сопернику прорваться и нанести удар - не было захвата, не было удара, приложил руку на секунду и отпустил. Это полный абсурд. У МЮ просто украли заслуженную победу😭
Только одно объяснение тому, что случилось: судьи (что главный, что ВАР) - сцыкунишки. Не хотели ставить 2 подряд потому что "испортим матч своими решениями", но в итоге все равно испортили да еще совершенно безобразным образом, задвинув этим безобразием саму игру на второй план.
Ответ Эксперт со спортса
Амад Траоре 👍
Вообще говоря, его зовут Амад Диалло Траоре, но да, непривычно получилось.
как говорил д.адвокаат,-" не нужно сетовать на судью,и выпрашивать 11 метров. забивать надо всё и с игры☝️".
но судья,один хрен чОрт
Бруну. раз вничью скатали,значит не достаточно сделали🙁
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Кэррика в 10 матчах во главе «МЮ» 7 побед, 2 ничьих и 1 поражение. Команда потеряла очки в 2 из 3 последних игр
20 марта, 21:59
Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал
20 марта, 21:49Фото
У Бруну 2 гола и 4 ассиста в 4 матчах за «МЮ» в марте. Хавбек забил пенальти после падения Куньи в штрафной «Борнмута»
20 марта, 21:24
Рекомендуем
Главные новости
Кубок английской лиги. Финал. «Арсенал» против «Ман Сити». Дьокереш, Холанд, Хавертц и Семеньо в старте. Онлайн-трансляция начнется в 19:30
15 минут назад
Чемпионат России. «Локомотив» играет с «Акроном», «Динамо» уступило «Зениту», «Спартак» победил «Оренбург»
16 минут назад
Соболев набрал 5 (4+1) очков в 5 последних матчах за «Зенит» – сегодня гол и ассист с «Динамо»
21 минуту назад
Чемпионат Испании. «Барселона» одолела «Райо», «Сельта» принимает «Алавес», «Реал» против «Атлетико»
26 минут назадLive
У Глушенкова 15 (9+6) очков в 20 матчах сезона в РПЛ. Хавбек «Зенита» забил и ассистировал Соболеву в игре с «Динамо»
29 минут назад
У «Динамо» два поражения подряд после 4 побед с начала весенней части сезона – сегодня 1:3 с «Зенитом»
31 минуту назад
У «Барселоны» 7 побед и ничья в 8 последних матчах. Общий счет – 25:6
40 минут назад
«Барселона» победила «Райо Вальекано» – 1:0. Араухо забил единственный гол
41 минуту назад
У «Зенита» 9 побед в 10 последних матчах
43 минуты назад
«Зенит» обыграл «Динамо» на выезде – 3:1. Соболев и Глушенков забили с передач друг друга, у Джона тоже гол
44 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» об 1:3 с «Зенитом»: «Критики команды со стороны руководства не будет, этот отрезок сезона – удовлетворительный. Серьезных вопросов к судейству Иванова нет»
2 минуты назад
У Эндрика 6 голов и 5 ассистов в 14 матчах за «Лион». Бразилец отдал голевой пас в матче с «Монако»
6 минут назад
«Барселона» одержала 15-ю подряд домашнюю победу в Ла Лиге. Флик повторил рекорд Пепа
15 минут назад
«Крылья Советов» и «Рубин» голов не забили – 0:0
17 минут назад
«Локомотив» – «Акрон». Воробьев, Батраков и Дзюба играют. Онлайн-трансляция начнется в 19:00
38 минут назад
«Барса» забила в 39 домашних матчах подряд (124 гола). Это лучшая серия с 2019-го, когда при Вальверде было 45 игр со 135 голами
38 минут назад
Первая лига. «Урал» уступил «Енисею», «Спартак» Кострома и «Шинник» сыграли вничью, СКА проиграл «Арсеналу»
45 минут назад
Диаш не сыграет в финале Кубка лиги с «Арсеналом». Защитник «Ман Сити» повредил заднюю поверхность бедра в матче с «Реалом»
56 минут назад
Карседо о матче с «Оренбургом»: «Арбитр хорошо провел игру. Пенальти должны быть чистыми, сегодня таких не было»
сегодня, 14:32
Чемпионат Германии. «Майнц» принимает «Айнтрахт», «Аугсбург» против «Штутгарта»
сегодня, 14:30Live
Рекомендуем