«Ботафого» должен «Зениту» 5,7 млн евро за Артура. ФИФА наложит запрет на трансферы на бразильский клуб, если он не расплатится за 45 дней (UOL)

За долг перед «Зенитом» ФИФА может наказать «Ботафого» .

Международная федерация футбола может наказать «Ботафого» за задолженность перед «Зенитом » по трансферу атакующего полузащитника Артура.

Бразилец в январе 2025 года был продан петербуржцами в «Ботафого» за 10 млн евро и 20% от суммы перепродажи.

Как сообщает UOL, клуб из Рио-де-Жанейро просрочил уже три платежа – по 1,9 миллиона евро 4 марта 2025-го, 3 июня и 2 октября. С учетом интресса (10%) и неустойки за неисполнение условий договора нужно выплатить еще 114 000 евро сверх положенных 5,7 млн.

Клуб Джона Текстора, испытывающий проблемы с финансами, должен выплатить долг в течение 45 дней. В противном случае ФИФА наложит на «Ботафого» запрет на трансферы.

В 60 матчах за бразильский клуб Артур забил 10 голов, сделал 5 ассистов и заработал 4 желтых карточки. Его подробная статистика – здесь .

