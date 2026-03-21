  • «Ботафого» должен «Зениту» 5,7 млн евро за Артура. ФИФА наложит запрет на трансферы на бразильский клуб, если он не расплатится за 45 дней (UOL)
Международная федерация футбола может наказать «Ботафого» за задолженность перед «Зенитом» по трансферу атакующего полузащитника Артура.

Бразилец в январе 2025 года был продан петербуржцами в «Ботафого» за 10 млн евро и 20% от суммы перепродажи.

Как сообщает UOL, клуб из Рио-де-Жанейро просрочил уже три платежа – по 1,9 миллиона евро 4 марта 2025-го, 3 июня и 2 октября. С учетом интресса (10%) и неустойки за неисполнение условий договора нужно выплатить еще 114 000 евро сверх положенных 5,7 млн.

Клуб Джона Текстора, испытывающий проблемы с финансами, должен выплатить долг в течение 45 дней. В противном случае ФИФА наложит на «Ботафого» запрет на трансферы.

В 60 матчах за бразильский клуб Артур забил 10 голов, сделал 5 ассистов и заработал 4 желтых карточки. Его подробная статистика – здесь.

«Ботафого» должен «Зениту» 3,1 млн евро за переход Артура в январе. Бразильцы заявили, что не могут погасить долг из-за санкций США

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: UOL
logoАртур Гимараэс
logoБотафого
трансферы
logoФИФА
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
деньги
кризис
logoвысшая лига Бразилия
Но ведь все уверены, что все суммы продаж Зенита нарисованные? Фифа не в курсе?
В курсе конечно , просто подыгрывают
Ну это как раз реальные суммы подъехали 😅
Какой блин "интресс", Новиков?! Есть такой слово "процент". Держу в курсе.
60 матчей за год?! Нехило)
другие бразилы как то переводят, а у этих санкции. обычные прихваты жуликов, которые что угодно придумают, лишь бы не платить. удивительно только то, что ФИФА вдруг «проснулась» и через год заметила ситуацию.
