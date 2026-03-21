Амад упал в штрафной «Борнмута» после толчка Трюффера, судья не дал пенальти – ВАР посчитал контакт недостаточным. В следующей атаке «МЮ» пропустил, Трюффер отдал пас

«МЮ» не получил право на пенальти прямо перед голом «Борнмута».

«Манчестер Юнайтед » требовал назначить пенальти за эпизод в штрафной «Борнмута », сразу после которого соперник сравнял счет.

На 67-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) вингер «МЮ» Амад Диалло вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет – Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи .

«Решение арбитра не назначать пенальти за действие Трюффера было проверено и подтверждено ВАР – было установлено, что контакта было недостаточно для того, чтобы зафиксировать нарушение правил», – сообщает матч-центр АПЛ .

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.