Амад упал в штрафной «Борнмута» после толчка Трюффера, судья не дал пенальти – ВАР посчитал контакт недостаточным. В следующей атаке «МЮ» пропустил, Трюффер отдал пас
«МЮ» не получил право на пенальти прямо перед голом «Борнмута».
«Манчестер Юнайтед» требовал назначить пенальти за эпизод в штрафной «Борнмута», сразу после которого соперник сравнял счет.
На 67-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) вингер «МЮ» Амад Диалло вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет – Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.
«Решение арбитра не назначать пенальти за действие Трюффера было проверено и подтверждено ВАР – было установлено, что контакта было недостаточно для того, чтобы зафиксировать нарушение правил», – сообщает матч-центр АПЛ.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Кто выиграет ЛЧ?28761 голос
Бавария
Арсенал
Барселона
Реал
ПСЖ
Ливерпуль
Атлетико
Спортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт матч-центра АПЛ в X
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А потом ещё бонусом за почти такой же фол получил пенальти в свои ворота