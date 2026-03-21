Амад упал в штрафной «Борнмута» после толчка Трюффера, судья не дал пенальти – ВАР посчитал контакт недостаточным. В следующей атаке «МЮ» пропустил, Трюффер отдал пас

«МЮ» не получил право на пенальти прямо перед голом «Борнмута».

«Манчестер Юнайтед» требовал назначить пенальти за эпизод в штрафной «Борнмута», сразу после которого соперник сравнял счет.

На 67-й минуте матча 31-го тура АПЛ (2:2) вингер «МЮ» Амад Диалло вошел в штрафную, и защитник Адриен Трюффер толкнул соперника руками, после чего Диалло упал на газон. Арбитр Стюарт Эттуэлл не увидел фола в этом эпизоде. В следующей же атаке «вишни» сравняли счет – Трюффер отдал голевой пас на Райана Кристи.

«Решение арбитра не назначать пенальти за действие Трюффера было проверено и подтверждено ВАР – было установлено, что контакта было недостаточно для того, чтобы зафиксировать нарушение правил», – сообщает матч-центр АПЛ.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

Спортс” вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт матч-центра АПЛ в X
Вместо 2-0 МЮ получил 1-1
А потом ещё бонусом за почти такой же фол получил пенальти в свои ворота
Двумя руками толкает - контакта не досточно?! Да что б они там обосрались все, уроды.
Мы знаем какой бак у судьи вместо сердца
Точно такой же фол, где удалили Магуайера. Слов нет..
Зачем вообще внедрили ВАР? С ним английские судьи пробили уровни ниже плинтуса...
Амада нужно сажать на банку, после кубка африки абсолютно бестолковым стал. 10 раз мог отдать Кунье мяч в этом эпизоде.
