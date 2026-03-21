  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал
Фото
26

Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал

Харри Магуайр получил красную карточку за фол последней надежды.

На 78-й минуте матча АПЛ с «Борнмутом» защитник «Манчестер Юнайтед» в собственной штрафной рукой коснулся груди Эванилсона Барбозу, пытавшегося прорваться к воротам.

Бразилец сразу упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра.

Одиннадцатиметровый реализовал Эли Жуниор Крупи – 2:2.

Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports

Кто выиграет ЛЧ?28768 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoпремьер-лига Англия
logoЭли Жуниор Крупи
logoБорнмут
logoХарри Магуайр
Стюарт Эттуэлл
logoМанчестер Юнайтед
дисквалификации
logoЭванилсон Барбоза
logoсудьи
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Буквально за тот же фол на Амаде - ноль реакции. Тут ставят пенальти и ....удаляют Магваера. Я в шоке с этого британского дна на судьях.
Ответ Fao
Судья квартиру поставил
Ответ Fao
Причём Амада двумя руками схватили а Магвайр только одной успел.
Справедливости ради до этого не дали явный пеналь в ворота Борнмута
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Комментарий скрыт
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Справедливости ради до этого не дали явный пеналь в ворота Борнмута
Давно такого абсурда не видел. Я уверен спроси 10 человек все ответят что фол на Амаде более явный
Ответ З А
В смысле?)) Вы РПЛ не смотрите?))
Ответ VicKo
Нет. Смысл?
судья конечно мутак
Судья - главный клоун матча. Как мог топил "МЮ", большое счастье, что с 1 очком уехали хотя бы.
Не так горело бы с этого решения, не будь того момента с Амадом…
Уже и груди не коснуться. О времена, о нравы!
Грудь - это святое!
Ему еще детей кормить ими!
Полная профнепригодность судьи. Вытащил для Борнмута ничью. Не поставить пенальти, засчитать гол в следующей атаке, воткнуть пенальти с КК. После такого страйка при Сталине тупо расстреливали.

Когда уже начнут таких артистов штрафовать? С них все как с гуся вода, а МЮ минус 2 очка получил, которые могут сильно аукнуться.
Мои коментарии вообще что-то непропускают, про отличное судейство в матче с борнмутом
Читайте новости футбола в любимой соцсети
