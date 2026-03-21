Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал

Магуайр удален в конце игры с «Борнмутом».

Харри Магуайр получил красную карточку за фол последней надежды.

На 78-й минуте матча АПЛ с «Борнмутом» защитник «Манчестер Юнайтед» в собственной штрафной рукой коснулся груди Эванилсона Барбозу, пытавшегося прорваться к воротам.

Бразилец сразу упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра.

Одиннадцатиметровый реализовал Эли Жуниор Крупи – 2:2.

