Магуайр удален на 78-й минуте игры с «Борнмутом». Защитник «МЮ» рукой коснулся груди вырывающегося к воротам Эванилсона в своей штрафной – бразилец упал
На 78-й минуте матча АПЛ с «Борнмутом» защитник «Манчестер Юнайтед» в собственной штрафной рукой коснулся груди Эванилсона Барбозу, пытавшегося прорваться к воротам.
Бразилец сразу упал на газон, а главный судья Стюарт Эттуэлл назначил пенальти и удалил Магуайра.
Одиннадцатиметровый реализовал Эли Жуниор Крупи – 2:2.
Изображение: кадр из трансляции Setanta Sports
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
26 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ему еще детей кормить ими!
Когда уже начнут таких артистов штрафовать? С них все как с гуся вода, а МЮ минус 2 очка получил, которые могут сильно аукнуться.