Соболев о невызове в сборную России: «Значит, я слабее конкурентов. 29 лет – это самый расцвет, самый сок. Если вызовут, я поеду – это моя работа»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на невызов в сборную России на BetBoom товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.
– Есть понимание, почему в списке команды не нашлось места забивному форварду из «Зенита»?
– Ну, значит, я слабее конкурентов. Даже больше ничего говорить не буду.
– Валерий Георгиевич как-то с тобой на связь выходит?
– Нет.
– Тебя обидела шутка Карпина, что Соболеву уже надо пенсию выписывать?
– Я такую даже не видел. Значит, старенький. Спорить не буду.
– Если вдруг прилетит приглашение – поедешь? Или в 29 лет уже есть желание больше времени с семьей проводить?
– Если вызовут, я поеду. Потому что это моя работа. И я не понимаю, почему ты делаешь акцент на 29. Это разве возраст для современного футболиста?
– Карпин считает, что да.
– А я считаю, что это самый расцвет. Самый сок. Особенно с нынешними технологиями, восстановительными процедурами и аппаратами.
Порог заканчивания со спортом намного повысился. Даже 33-34 – это вообще что? Вот сейчас Барриосу 32. Разве скажешь по его игре, что ему 32? – сказал Соболев.
Соболев, кстати, моложе Комличенко и Сергеева, вроде его как бы "наигрывать" надо, а не их.