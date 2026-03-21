Соболев о невызове в сборную России: «Значит, я слабее конкурентов. 29 лет – это самый расцвет, самый сок. Если вызовут, я поеду – это моя работа»

Соболев о невызове в сборную России: значит, я слабее конкурентов.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на невызов в сборную России на BetBoom товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

– Есть понимание, почему в списке команды не нашлось места забивному форварду из «Зенита»?

– Ну, значит, я слабее конкурентов. Даже больше ничего говорить не буду.

– Валерий Георгиевич как-то с тобой на связь выходит?

– Нет.

– Тебя обидела шутка Карпина, что Соболеву уже надо пенсию выписывать?

– Я такую даже не видел. Значит, старенький. Спорить не буду.

– Если вдруг прилетит приглашение – поедешь? Или в 29 лет уже есть желание больше времени с семьей проводить?

– Если вызовут, я поеду. Потому что это моя работа. И я не понимаю, почему ты делаешь акцент на 29. Это разве возраст для современного футболиста?

– Карпин считает, что да.

– А я считаю, что это самый расцвет. Самый сок. Особенно с нынешними технологиями, восстановительными процедурами и аппаратами.

Порог заканчивания со спортом намного повысился. Даже 33-34 – это вообще что? Вот сейчас Барриосу 32. Разве скажешь по его игре, что ему 32? – сказал Соболев.

