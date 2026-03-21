Соболев о невызове в сборную России: «Значит, я слабее конкурентов. 29 лет – это самый расцвет, самый сок. Если вызовут, я поеду – это моя работа»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отреагировал на невызов в сборную России на BetBoom товарищеские матчи против Никарагуа и Мали.

– Есть понимание, почему в списке команды не нашлось места забивному форварду из «Зенита»?

– Ну, значит, я слабее конкурентов. Даже больше ничего говорить не буду.

– Валерий Георгиевич как-то с тобой на связь выходит?

– Нет.

– Тебя обидела шутка Карпина, что Соболеву уже надо пенсию выписывать?

– Я такую даже не видел. Значит, старенький. Спорить не буду.

– Если вдруг прилетит приглашение – поедешь? Или в 29 лет уже есть желание больше времени с семьей проводить?

– Если вызовут, я поеду. Потому что это моя работа. И я не понимаю, почему ты делаешь акцент на 29. Это разве возраст для современного футболиста?

– Карпин считает, что да.

– А я считаю, что это самый расцвет. Самый сок. Особенно с нынешними технологиями, восстановительными процедурами и аппаратами.

Порог заканчивания со спортом намного повысился. Даже 33-34 – это вообще что? Вот сейчас Барриосу 32. Разве скажешь по его игре, что ему 32? – сказал Соболев.

Сафонов, Головин, Мелкадзе, Глушенков, Батраков, Кисляк, Баринов – в итоговом составе сборной на матчи с Никарагуа и Мали

Конечно слабее, даже Дзюба в 40 лет будет сильнее тебя праймового
Ну Дзюба реально по сравнению с ним звезда невероятного масштаба и по сборной и по Зениту, вообще у Дзюбы самая яркая карьера из всех российских футболистов.
Ну так Дзюба и сильнее вызванных Комличенко, Сергеева. Они закончат, им считай 31 уже, а Дзюба еще играть будет ))
Соболев, кстати, моложе Комличенко и Сергеева, вроде его как бы "наигрывать" надо, а не их.
Забивному форварду)))) стеб 80го уровня
В контексте Соболева самый сок - максимум березовый
Больше всего мне понравился вопрос: " Почему не нашлось места ЗАБИВНОМУ форварду Зенита?"
Так-то по Барриосу вполне скажешь, что ему уже 32
Какая разница сколько полену лет
Что у него вообще с головой. Мысли и слова никакой логики не несут. Меня не взяли, но если позовут то поеду. Ребенок и то более здраво мысли излагает и позицию
Что-то много плохиша
Не стыдно проиграть конкуренцию Гонсало Игуаину ))
Плохой мальчик, самый сок, отличные характеристики для нападающего конечно
