Шансы Мбаппе выйти в старте «Реала» против «Атлетико» выросли после интенсивной тренировки в пятницу. Форвард полностью оправился от травмы колена
Нападающий, почти месяц не игравший из-за проблем со здоровьем, вышел на замену в игре «Реала» с «Манчестер Сити» (2:1) в Лиге чемпионов.
COPE сообщает, что в пятницу форвард интенсивно поработал на тренировке и дал понять, что полностью восстановился от травмы колена.
Вероятность выхода в стартовом составе на дерби 22 марта выросла. То же касается защитника Альваро Каррераса, оправившегося от повреждения икроножной мышцы. Также с мышечными проблемами разобрался Рауль Асенсио.
Джуд Беллингем тоже может получить игровое время в матче с «Атлетико», но вряд ли выйдет с первой минуты.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
Парадоксально, но именно на отрезке когда нет ни Мбаппе ни Беллингема, Реал показывает лучший футбол в сезоне.
Так изначально многие писали что Черепаха и Винни друг другу мешают, Надо одного из них продавать)
А так пугали, что нужна операция, а чо так?
Ну кстати кто знает может ещё понадобится) вряд ли он смог бы так быстро колено залечить
Какая операция, когда уже начался самый важный период сезона и на носу чемпионат мира?
без мбапе Реал же лучше играет, разве нет?
Мбаппе - один из дровосеков предстоящей зарубы :))
Ребятки реал играет лучше не ввиду наличия мбаппе или отсутствия его, он в любом случае может спадать пенальти или забить , убежать, при всем уважении точно лучше Гарсии или браима; все дело в том, чтобы НЕ СТАВИТЬ Вальверде в защиту слева справ или на ворота ), рецепт ясен
