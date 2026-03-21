  • Шансы Мбаппе выйти в старте «Реала» против «Атлетико» выросли после интенсивной тренировки в пятницу. Форвард полностью оправился от травмы колена
10

Шансы Килиана Мбаппе сыграть с «Атлетико» с первой минуты возросли.

Нападающий, почти месяц не игравший из-за проблем со здоровьем, вышел на замену в игре «Реала» с «Манчестер Сити» (2:1) в Лиге чемпионов.

COPE сообщает, что в пятницу форвард интенсивно поработал на тренировке и дал понять, что полностью восстановился от травмы колена. 

Вероятность выхода в стартовом составе на дерби 22 марта выросла. То же касается защитника Альваро Каррераса, оправившегося от повреждения икроножной мышцы. Также с мышечными проблемами разобрался Рауль Асенсио.

Джуд Беллингем тоже может получить игровое время в матче с «Атлетико», но вряд ли выйдет с первой минуты.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: COPE
Парадоксально, но именно на отрезке когда нет ни Мбаппе ни Беллингема, Реал показывает лучший футбол в сезоне.
Ответ Fudes2LAMOS
Так изначально многие писали что Черепаха и Винни друг другу мешают, Надо одного из них продавать)
А так пугали, что нужна операция, а чо так?
Ну кстати кто знает может ещё понадобится) вряд ли он смог бы так быстро колено залечить
Какая операция, когда уже начался самый важный период сезона и на носу чемпионат мира?
без мбапе Реал же лучше играет, разве нет?
Мбаппе - один из дровосеков предстоящей зарубы :))
Ребятки реал играет лучше не ввиду наличия мбаппе или отсутствия его, он в любом случае может спадать пенальти или забить , убежать, при всем уважении точно лучше Гарсии или браима; все дело в том, чтобы НЕ СТАВИТЬ Вальверде в защиту слева справ или на ворота ), рецепт ясен
Материалы по теме
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
16 марта, 21:49
Мбаппе и Беллингем в заявке «Реала» на ответный матч с «Ман Сити», Асенсио – вне состава
16 марта, 09:24Фото
Мбаппе поедет на ответный матч с «Сити» в 1/8 финала ЛЧ, но его участие под вопросом. Форвард «Реала» может выйти со скамейки
15 марта, 20:05
Рекомендуем
Главные новости
У «Спартака» 4 победы и 2 поражения при Карседо. В РПЛ впервые не пропустили
11 минут назад
Полех дебютировал за «Спартак» в возрасте 16 лет и трех месяцев. Это второй результат в истории клуба после Ребко
17 минут назад
«Спартак» обыграл «Оренбург» на выезде – 2:0. Забили Ливай и Литвинов
21 минуту назад
Чемпионат России. «Спартак» победил «Оренбург», «Динамо» против «Зенита», «Локомотив» сыграет с «Акроном»
21 минуту назад
Идар Шумахов: «Дайте «Краснодару» 11 Пальцевых, и они выиграют ЛЧ»
27 минут назад
Мяч попал в руку Маркиньосу в штрафной «Спартака» после рикошета от Зобнина. Игроки «Оренбурга» требовали пенальти, Шафеев и ВАР не вмешались
29 минут назадФото
Богосавац избежал перелома костей лица после столкновения с Ланговичем: «Игрок ничего не помнит из случившегося эпизода, у него симптомы сотрясения. Лечение займет 7-10 дней»
34 минуты назад
Фан-шоп «Зенита» на «Газпром Арене» не продал ни одной футболки с фамилией Соболева в этом году («СДЗД»)
42 минуты назад
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
49 минут назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
59 минут назадРеклама
Ко всем новостям
Последние новости
Осипенко не сыграет с «Зенитом», сообщил Гусев: «У Макса небольшое повреждение, сегодня он не сможет участвовать»
9 минут назад
Педро не сыграет с «Динамо», сообщил Семак: «Он получил небольшое повреждение и не готовился к этому матчу»
20 минут назад
«Крылья Советов» – «Рубин». Чинеду и Кузяев играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:30
32 минуты назад
Мостовой о Челестини и Мойзесе: «Такое происходит в каждой команде, ситуация вскоре успокоится. Все лижут тренера, когда команда побеждает, но ножик в спину воткнут, когда проигрывает»
40 минут назад
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
сегодня, 11:56
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
сегодня, 11:54Live
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
сегодня, 11:43
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Рекомендуем