Шансы Мбаппе выйти в старте «Реала» против «Атлетико» выросли после интенсивной тренировки в пятницу. Форвард полностью оправился от травмы колена

Шансы Килиана Мбаппе сыграть с «Атлетико» с первой минуты возросли.

Нападающий, почти месяц не игравший из-за проблем со здоровьем, вышел на замену в игре «Реала » с «Манчестер Сити» (2:1) в Лиге чемпионов.

COPE сообщает, что в пятницу форвард интенсивно поработал на тренировке и дал понять, что полностью восстановился от травмы колена.

Вероятность выхода в стартовом составе на дерби 22 марта выросла. То же касается защитника Альваро Каррераса , оправившегося от повреждения икроножной мышцы. Также с мышечными проблемами разобрался Рауль Асенсио .

Джуд Беллингем тоже может получить игровое время в матче с «Атлетико», но вряд ли выйдет с первой минуты.