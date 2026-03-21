У Бруну 2 гола и 4 ассиста в 4 матчах за «МЮ» в марте. Хавбек забил пенальти после падения Куньи в штрафной «Борнмута»

У Бруну 6 голевых действий в 4 последних играх.

Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче с «Борнмутом » в АПЛ .

На 59-й минуте Алекс Хименес придержал Матеуса Кунью за футболку в штрафной площади, и форвард «Манчестер Юнайтед» упал на газон. Главный судья Стюарт Эттуэлл назначил одиннадцатиметровый, который Фернандеш успешно исполнил.

В четырех последних играх капитан «МЮ» забил два мяча (оба с пенальти) и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

