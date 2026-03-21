У Бруну 2 гола и 4 ассиста в 4 матчах за «МЮ» в марте. Хавбек забил пенальти после падения Куньи в штрафной «Борнмута»
У Бруну 6 голевых действий в 4 последних играх.
Бруну Фернандеш реализовал пенальти в матче с «Борнмутом» в АПЛ.
На 59-й минуте Алекс Хименес придержал Матеуса Кунью за футболку в штрафной площади, и форвард «Манчестер Юнайтед» упал на газон. Главный судья Стюарт Эттуэлл назначил одиннадцатиметровый, который Фернандеш успешно исполнил.
В четырех последних играх капитан «МЮ» забил два мяча (оба с пенальти) и отдал четыре голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» – 0:1. Бруну реализовал пенальти. Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
1 комментарий
Бруно крутой !
