Вингер «Реала» Мастантуоно и лучший бомбардир «Страсбура» Паничелли вызваны в сборную Аргентины на матчи с Мавританией и Гватемалой

Вингер «Реала» Мастантуоно, Паничелли из «Страсбура» вызваны в сборную Аргентины.

Полузащитник «Реала » Франко Мастантуоно получил вызов в сборную Аргентины .

Главный тренер аргентинцев Лионель Скалони не включил 18-летнего вингера в изначальный список на товарищеские матчи с Мавританией (27 марта) и Гватемалой (31 марта).

Однако сегодня Мастантуоно и нападающий «Страсбура» Хоакин Паничелли получили вызов.

На счету Франко 1 гол в 16 матчах Ла Лиги, его подробная статистика – здесь . Хоакин забил 14 голов в 26 играх Лиги 1, подробная статистика лучшего бомбардира «Страсбура» – здесь .