  • Масалитин о «Зените»: «Дуран как отрезанный ломоть смотрится, хотим видеть от иностранцев голы не только с точки. Соболева из другой команды давно убрали бы, но держат из-за паспорта»
Масалитин о «Зените»: «Дуран как отрезанный ломоть смотрится, хотим видеть от иностранцев голы не только с точки. Соболева из другой команды давно убрали бы, но держат из-за паспорта»

Масалитин о «Зените»: Дуран как отрезанный ломоть смотрится.

Валерий Масалитин высказался об игре нападающих «Зенита» в последних матчах.

Дуран забил во втором подряд матче – правда, снова только с пенальти.

– Он как отрезанный ломоть смотрелся, честно. Мало передач ему давали, и он никак себя не проявлял. Пенальти забил – да, но мы хотим видеть от иностранцев классный футбол с голами не только с точки.

Соболев забивал в трех играх кряду.

– Это его прямая обязанность. Мы сколько раз говорили: нападающий должен забивать. Ему должно быть без разницы, на Кубок или на первенство.

– Соболев стал более наглым, что ли. Как раз это помогло ему прорвать засуху?

– Если взять его поведение в Калининграде, когда он там вышел на замену и забил гол… Что он после этого показывал тренерскому штабу? Ты нападающий, долго не забивал, негатив копился, потом тебя выпустили, и ты забил. Негатив выплеснулся, но, может, надо было его как-то по-другому выплескивать?

Пусть и дальше Соболев забивает, но многие сходятся во мнении, что этот трансфер не нужен был «Зениту». Все равно нет ощущения, что Соболев приносит питерцам пользу. Из другой команды его давно бы уже убрали – хотя бы в аренду. В «Зените» его держат из-за паспорта, из-за чего-то еще там.

– Джон Джон пока во всей красе себя не показывает.

– А Луис Энрике разве плохой игрок? Он неординарный игрок, хоть и мало забивает в «Зените». Джон Джон – плохой футболист? То же самое – нет. Игрок квалифицированный, один в один здорово обыграть умеет. Другой вопрос, как его использовать.

Пока зимние новички «Зенита» в игру не вписаны и максимальной отдачи не дают. А денег сколько на них потрачено? Джона Джона купили, аренда Дурана тоже не бесплатная. И играют они не за спасибо – получают немалые деньги. Значит, должны они эти деньги отрабатывать, – заявил бывший нападающий ЦСКА.

Кто выиграет ЛЧ?36496 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт уик-энд»
Зенит
Александр Соболев
Валерий Масалитин
Джон Джон
Джон Дуран
премьер-лига Россия
Луис Энрике Андре
Соболева не из-за паспорта держат, а из-за ослинного упорства Семака. И без Дельфина есть кем в лимит вписываться. Просто из-за нытья Семака слили 10 млн на это бревно, и он вынужден его ставить, дабы оправдаться за неадекватную трату денег.
Масалитин играл за ЦСКА, Почему ему задают вопросы про зенит? Спросите почему ЦСКА так играет?
Ответ Мурат Асрамсв
Масалитин играл за ЦСКА, Почему ему задают вопросы про зенит? Спросите почему ЦСКА так играет?
он и за спартак играл и че
С пенальти не промахивается. Семак сказал, что это сейчас самое важное
ух ты Валера )

сколько лет)
Да эдаких "ломтей" в РПЛ вагон и маленькая тележка.
