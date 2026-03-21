Соболев за таблеткой от головы спустился в спортивную зону во время матча, объяснили в «Торпедо». КДК увеличил срок отстранения от футбола совладельцу клуба и оштрафовал на 500 000 рублей
В «Торпедо» объяснили, что бывший совладелец клуба Леонид Соболев, отстраненный от футбольной деятельности, спускался в спортивную зону стадиона во время матча Pari Первой лиги с «Нефтехимиком» за таблеткой от головной боли.
«Торпедо», завоевавшее право в сезоне‑2025/26 выступить в Мир РПЛ, было исключено из состава участников чемпионата России и переведено в Первую лигу. В июне суд заключил под стражу Соболева и генерального директора черно‑белых Валерия Скородумова по делу о попытке оказания противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Решением КДК РФС Скородумов был отстранен от деятельности, связанной с футболом, на 10 лет, Соболев – на пять. В октябре Соболева освободили из СИЗО.
Сегодня Контрольно‑дисциплинарный комитет (КДК РФС) увеличил отстранение Соболев от любой связанной с футболом деятельности до пяти с половиной лет и оштрафовал его на 500 000 рублей.
«Мы выяснили, что Соболев с трибуны С вместе с сотрудником «Торпедо» спустился вниз и не имея на то основания прошел в спортивную зону. Без аккредитации там находиться нельзя, но служба КРС пропустила его, где Соболев беседовал с тренером «Торпедо» Павлом Кирильчиком.
Сотрудник «Торпедо» объяснил, что Соболев почувствовал себя неважно – у него заболела голова, а спустились вниз для того, чтобы взять у врача «Торпедо» таблетку от головной боли.
Мы сказали, что на каждой трибуне стадиона есть медицинский пункт, на арене есть две кареты скорой помощи, и Соболев мог дождаться помощи там или сотрудник клуба мог вынести таблетку от клубного врача», – рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
Так можно оттраненным на стадион ходить, или нет, или нельзя в зоны для команд заходить?
В прошлой же новости как писали, был замечен на стадионе
Таблетка от головы стоимостью 500К....