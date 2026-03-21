  • Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момент после 3:0 с «Сити». Да, будет сложно не только с «Баварией», но и в полуфинале»
24

Гути пришлось объяснить свои слова о предстоящей победе «Реала» в Лиге чемпионов.

Экс-полузащитник мадридцев после победы команды над «Манчестер Сити» со счетом 3:0 заявил в эфире DAZN, что все это выглядит знакомо: «Реал» выиграет ЛЧ».

Журналист As попросил Гути высказаться на эту тему.

«Ну, это было сказано в очень эмоциональный момент, момент великой радости. Не только из-за результата, но и из-за самой игры. Это был критически важный для «Реала» матч, и он сыграл очень хорошо.

Да, будет не только встреча с «Баварией» в четвертьфинале, но и очень сложный полуфинал [против «Ливерпуля» или «ПСЖ»]. В этой ЛЧ очень тяжело», – сказал экс-футболист.

Кто выиграет ЛЧ?37981 голос
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
24 комментария
А в чем проблема? Конечно он мог поорать, ведь Сити считался фаворитом. Это именно те эмоции, ради которых мы смотрим и любим футбол
Спасибо за адекватный, разумный и уравновешенный комент.
Блин, ему так предъявляют, как будто он кого-то в лицо ##### (или ## ###) послал
в полуфинале 😁 😁 Бавария разнесет реал
Кое кто тоже орал что разнесёт СССР планом Барбаросса
Реал это страшный сон для Баварии
Ну сказал и сказал, в чём проблема?
А кто сказал что вообще в полуфинале будите играть?
Гути
он
Зато в финале будет легко
«Барселона» – «Райо Вальекано». Ямаль и Рафинья в старте. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
30 секунд назад
Документальный фильм «Зенит Навсегда» – от первых побед до современных триумфов. Смотрите на PREMIER и RUTUBE!
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Астон Вилла» принимает «Вест Хэм», «Тоттенхэм» против «Ноттингем Форест»
10 минут назадLive
Агент Тюкавина: «Карпин в «Динамо» чуть перегнул палку, при нем было слишком строго: лишние взвешивания, шаг влево, шаг вправо – расстрел»
12 минут назад
«Динамо» – «Зенит». Тюкавин, Соболев, Бителло, Джон Джон играют. Онлайн-трансляция начнется в 16:00
15 минут назад
«Челси» доверяет Росеньору и не собирается его увольнять (Фабрицио Романо)
22 минуты назад
Барко набрал 30 (17+13) очков в 49 матчах за «Спартак» в РПЛ. Это лучший результат в клубе с момента его дебюта
32 минуты назад
Чемпионат Италии. «Рома» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Фиорентины», «Комо» против «Пизы»
39 минут назадLive
Гути о «Реале»: «Между Арбелоа и игроками царит гармония. Они стали сплоченнее, раньше у них не было единства. Именно это нужно для завоевания титулов»
45 минут назад
Ливай прервал 7-матчевую серию без голов за «Спартак». Гарсия – в топ-3 РПЛ по результативности в гостевых матчах сезона
55 минут назад
С потерявшим сознание на матче Богосавацем все хорошо, сообщили в «Ахмате»: «Худшие опасения позади, ничего критического. Он сможет приступить к тренировкам через 5-6 дней»
2 минуты назад
Алексей Шпилевский: «Пари НН» не на пять голов слабее «Краснодара». На ничью мы не наиграли, но не заслужили такую разницу мячей»
14 минут назад
Первая лига. «Урал» против «Енисея», «Спартак» Кострома принимает «Шинник», СКА проиграл «Арсеналу»
15 минут назадLive
Кель покинул пост спортивного директора «Боруссии» по соглашению сторон
27 минут назад
Директор ЖФК «Спартак» Терехова: «Женский футбол начинают уважать, он становится узнаваемым. Это уже не считается чем-то странным, болельщиков все больше»
сегодня, 10:30
Габриэл считает Холанда своим сильнейшим соперником в АПЛ: «Это топ-футболист. Нам нравится играть друг против друга, это весело»
сегодня, 10:20
У Кордобы 60 голов за 110 матчей чемпионата России. Только Думбия быстрее достигал этой отметки
сегодня, 09:58
Бонгонда из‑за повреждения пропускает матч с «Оренбургом». Саусь и Дмитриев продолжают восстановление
сегодня, 09:47
Чемпионат Франции. «Монако» Головина в гостях у «Лиона», «Марсель» принимает «Лилль»
сегодня, 09:42
Форвард «Пари НН» Бальбоа: «Я смотрел всего «Рокки», первый фильм – самый любимый»
сегодня, 09:35
