Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момент после 3:0 с «Сити». Да, будет сложно не только с «Баварией», но и в полуфинале»

Гути: сказал, что «Реал» выиграет эту ЛЧ, после эмоциональной победы над «Сити».

Гути пришлось объяснить свои слова о предстоящей победе «Реала» в Лиге чемпионов .

Экс-полузащитник мадридцев после победы команды над «Манчестер Сити » со счетом 3:0 заявил в эфире DAZN, что все это выглядит знакомо: «Реал » выиграет ЛЧ».

Журналист As попросил Гути высказаться на эту тему.

«Ну, это было сказано в очень эмоциональный момент, момент великой радости. Не только из-за результата, но и из-за самой игры. Это был критически важный для «Реала» матч, и он сыграл очень хорошо.

Да, будет не только встреча с «Баварией» в четвертьфинале, но и очень сложный полуфинал [против «Ливерпуля » или «ПСЖ»]. В этой ЛЧ очень тяжело», – сказал экс-футболист.