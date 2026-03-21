Гути о своем заявлении, что «Реал» выиграет ЛЧ: «Это было сказано в эмоциональный момент после 3:0 с «Сити». Да, будет сложно не только с «Баварией», но и в полуфинале»
Экс-полузащитник мадридцев после победы команды над «Манчестер Сити» со счетом 3:0 заявил в эфире DAZN, что все это выглядит знакомо: «Реал» выиграет ЛЧ».
Журналист As попросил Гути высказаться на эту тему.
«Ну, это было сказано в очень эмоциональный момент, момент великой радости. Не только из-за результата, но и из-за самой игры. Это был критически важный для «Реала» матч, и он сыграл очень хорошо.
Да, будет не только встреча с «Баварией» в четвертьфинале, но и очень сложный полуфинал [против «Ливерпуля» или «ПСЖ»]. В этой ЛЧ очень тяжело», – сказал экс-футболист.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
А в чем проблема? Конечно он мог поорать, ведь Сити считался фаворитом. Это именно те эмоции, ради которых мы смотрим и любим футбол
Спасибо за адекватный, разумный и уравновешенный комент.
Блин, ему так предъявляют, как будто он кого-то в лицо ##### (или ## ###) послал
в полуфинале 😁 😁 Бавария разнесет реал
Кое кто тоже орал что разнесёт СССР планом Барбаросса
Реал это страшный сон для Баварии
Ну сказал и сказал, в чём проблема?
А кто сказал что вообще в полуфинале будите играть?
Гути
он
Зато в финале будет легко
