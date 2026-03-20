Быстров про 4-матчевый бан Талалаева: «Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая такую дисквалификацию. И почему наказаны не все участники заварушки?»

Быстров про бан Талалаева: человек делает шоу, а его отстраняют на 4 игры.

Владимир Быстров прокомментировал отстранение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча после массовой потасовки в конце игры калининградцев с ЦСКА в FONBET Кубке России.

«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию. Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного.

Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке. КДК в розовых очках, что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал бывший полузащитник «Спартака».