  • Быстров про 4-матчевый бан Талалаева: «Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая такую дисквалификацию. И почему наказаны не все участники заварушки?»
Быстров про 4-матчевый бан Талалаева: «Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая такую дисквалификацию. И почему наказаны не все участники заварушки?»

Владимир Быстров прокомментировал отстранение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча после массовой потасовки в конце игры калининградцев с ЦСКА в FONBET Кубке России.

«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию. Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного.

Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке. КДК в розовых очках, что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

Пусть в цирк тогда идет, раз он шоу делает
Футбол то конечно от цирка сильно отличается. Все так серьезно. И главное - так важно!
Шоу было, когда Володьке около гей-клуба наваляли по пьяне.
А то, что делает Талалай, это создание конфликтных ситуаций на футбольном поле
Советую глянуть начало матча Наполи с Кальяри и поступок Конте)
Ничего, даже ЖК не получил)
А почему нельзя ради шок создавать конфликтных ситуаций на поле? Футбол это что то настолько серьезнее любого другого массового шок для быдла?
У нашего футбола давно прострелены обе ноги. Снявши голову, по волосам не плачут!
"...почему наказаны не все, кто участвовал в заварушке?"
Потому что Левников не все внес в протокол. Володя, ты как бывший футболист, все-таки должен такие вещи знать. Согласно регламента.
На шоу ему к Малахову.
И почему наказаны не все, кто участвовал в заварушке?..
ну как почему, какой смысл их наказывать... они не делают шоу
Верно, что сказал это бывший полузащитник «Спартака», а не Зенита БыстровБыдло.
в медиалигу пусть идёт
Блин, четыре матча это дофига.
Почему не наказаны? Потому что это ЦДКА, им всё сходит с рук, за что другим впаивают дисквалификации и матчи без зрителей.
