Быстров про 4-матчевый бан Талалаева: «Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая такую дисквалификацию. И почему наказаны не все участники заварушки?»
Быстров про бан Талалаева: человек делает шоу, а его отстраняют на 4 игры.
Владимир Быстров прокомментировал отстранение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева на 4 матча после массовой потасовки в конце игры калининградцев с ЦСКА в FONBET Кубке России.
«Сколько полагалось, столько и дали Талалаеву. Но для меня это много. Человек делает шоу, а КДК стреляет в ногу нашему футболу, давая ему такую дисквалификацию. Челестини дали только один матч, потому что у него раньше не было подобного.
Но почему помощники и остальной персонал команд остались без наказания? Они же тоже участвовали в заварушке. КДК в розовых очках, что ли? Должны были быть наказаны все, кто участвовал. Полный непрофессионализм от КДК», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
А то, что делает Талалай, это создание конфликтных ситуаций на футбольном поле
Ничего, даже ЖК не получил)
Потому что Левников не все внес в протокол. Володя, ты как бывший футболист, все-таки должен такие вещи знать. Согласно регламента.
ну как почему, какой смысл их наказывать... они не делают шоу