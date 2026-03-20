Перес хочет купить в «Реал» Олисе. «Баварии» могут предложить 160 млн евро (Кристиан Фальк)

Майкл Олисе может перейти в «Реал».

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, президент Флорентино Перес хочет привести вингера «Баварии» в мадридскую команду.

Ссылаясь на слухи, журналист пишет, что «Реал » думает о том, чтобы предложить 160 или 165 миллионов евро. Если это будет сделано официально, «Бавария » обсудит ситуацию с Олисе. При этом мюнхенцы не планируют расставаться с одним из лидеров.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 24 игры в Бундеслиге и забил 10 голов.