  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Перес хочет купить в «Реал» Олисе. «Баварии» могут предложить 160 млн евро (Кристиан Фальк)
42

Как сообщает инсайдер Кристиан Фальк, президент Флорентино Перес хочет привести вингера «Баварии» в мадридскую команду.

Ссылаясь на слухи, журналист пишет, что «Реал» думает о том, чтобы предложить 160 или 165 миллионов евро. Если это будет сделано официально, «Бавария» обсудит ситуацию с Олисе. При этом мюнхенцы не планируют расставаться с одним из лидеров.

В этом сезоне 24-летний футболист провел 24 игры в Бундеслиге и забил 10 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет ЛЧ?28288 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Кристиана Фалька
logoМайкл Олисе
logoФлорентино Перес
logoЛа Лига
деньги
logoБавария
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoбундеслига Германия
42 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
За такие деньги можно купить Секу Олисе )))
Целый набор Сек Олис)
и Мусеньку
Конечно, в Реале же вингеров с огнем не найдешь)
Правый фланг, вместо вечно подающего надежды и травмата Родриго, кто есть из топов? Даже Родриго профильно левый вингер. Винисиус левый вингер. Мбаппе, ради голов и статы переквалифицировался в центр нападения. На правом фланге обладатель фейкового кубка Африки и любитель паненки Браим, Гюлер который больше действует из глубины, и переплаченный не монструозный Мастантуоно.
По сути на правом фланге Реала никого топа соответвующего галактикос.
Не утверждаю что для Реала топ усиление и что 100% заиграет. Но хуже чем сейчас точно не будет.
Тем более для продвижения пиара, для конкуренции с Ямалем нужен кто-то на противоположный фланг.
Правых - нет, не найдёшь. Ну, кроме 18-летнего Мастантуоно
Еще Родри он хочет купить, чтобы Родриго было с кем за кресты пообщаться
Перед матчами с очередным соперником по плей-офф какой-либо инсайдер уже традиционно вбрасывает инфу, якобы Перес хочет купить кого-то из игроков этой команды. Интересно, Перес в курсе своих желаний?)
Ага, а Бавария хочет продлить с ним контракт)
больше похоже на вброс перед игрой, Реал уже кажется отошёл от громких покупок за 100млн+. Тем более он пока ещё не такой звёздный, чтобы отваливать грузовик денег
А зачем Алисе идти на понижение в позорнейший судейский ВАРдрид ??
им такой игрок как витинья нужно покупать
и Мастантуоно отдать в придачу еще можно
Пусть Карла покупают, он ведь, по его словам, мечтает играть у Переса.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем