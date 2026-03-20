Александр Соболев: «Для «Виража» я никогда не стану своим. Но это никак не повлияет на мою игру за «Зенит» – я буду выкладываться на 100% в любом случае»

Соболев: для «Виража» я никогда не стану своим, но буду выкладываться на 100%.

Нападающий Александр Соболев уверен, что никогда не станет своим для активных фанатов «Зенита ».

– Сразу после перехода в «Зенит» ты просил у болельщиков клуба «маленький шансик стать своим». Ты его реализовал?

– Думаю, не до конца. Еще все-таки немножко им задолжал. При этом я прекрасно понимаю болельщиков «Зенита»: какая-то их часть меня примет, а какая-то категорически этого не сделает.

Понятно, что для «Виража» я никогда не стану своим. Но я это понимал еще тогда, когда только переходил сюда. Но опять же, это никак не повлияет на мою игру за «Зенит» – я в любом случае буду выкладываться на все 100%.

– Надо признать, что твой старт в клубе не слишком удался.

– Я думал, что приду и сразу начну забивать. И когда чуть не пошло, начал переживать. Прежде всего из-за того, что подвожу Сергея Богдановича [Семака ] и руководителей клуба, которые в меня поверили, – сказал Соболев, ранее игравший за «Спартак».