  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Александр Соболев: «Для «Виража» я никогда не стану своим. Но это никак не повлияет на мою игру за «Зенит» – я буду выкладываться на 100% в любом случае»
34

Соболев: для «Виража» я никогда не стану своим, но буду выкладываться на 100%.

Нападающий Александр Соболев уверен, что никогда не станет своим для активных фанатов «Зенита».

– Сразу после перехода в «Зенит» ты просил у болельщиков клуба «маленький шансик стать своим». Ты его реализовал?

– Думаю, не до конца. Еще все-таки немножко им задолжал. При этом я прекрасно понимаю болельщиков «Зенита»: какая-то их часть меня примет, а какая-то категорически этого не сделает.

Понятно, что для «Виража» я никогда не стану своим. Но я это понимал еще тогда, когда только переходил сюда. Но опять же, это никак не повлияет на мою игру за «Зенит» – я в любом случае буду выкладываться на все 100%.

– Надо признать, что твой старт в клубе не слишком удался.

– Я думал, что приду и сразу начну забивать. И когда чуть не пошло, начал переживать. Прежде всего из-за того, что подвожу Сергея Богдановича [Семака] и руководителей клуба, которые в меня поверили, – сказал Соболев, ранее игравший за «Спартак».

Кто выиграет ЛЧ?28275 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАлександр Соболев
болельщики
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Семак
logoГазпром Арена (Крестовский)
logoЗенит
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
А он сейчас есть этот вираж? подростки за кусок хот-дога поют песенки про столицу футбола и пытаются сыграть два аккорда на саксофоне. причем зачастую их перекрикивает гостевая трибуна. вот весь нынешний "вираж"
Ответ Jovantuz
Ведь всем понятно, что «Вираж» только на кубке
Ответ Jovantuz
Они никак не относятся к виражу
Ты и для кузьмичей своим никогда не станешь, что уже говорить про болел, а тем более про вираж
так вираж выгнали же вроде,посадили туда,музыкантов, из рабочих газпрома
Будет забивать по 20 за сезон , будет совершенно без разницы примет вираж или нет .
Буду выкладываться на все сто) это любой Вася может за такую личку.
голы надо забивать Саша..
вон Дзюба, вот он действительно для какой то части Питерских своим не стал, но он забивал он сильный нападающий, и со временем и на какое то время его приняли, а просто выкладываться это в Крылья иди.

Соболева уровень это команды с 6-12 места. Обьективно
Звучит как угроза.
Свой среди чужих, чужой среди своих. Вообщем :дельфин среди акул
Ответ Денис Б.
А кто для него свои?
Вы наблюдаете 100% Соболева, это он ещё старается
Вираж бакланил, что в их цветах не черного, а вон, как все повернулось.
Ответ Ковид 07.10.52
Вы кмк путаете Вираж и Ландскрону.
Да ты и в Спартаке своим не стал, и в Крыльях, и где там еще играл
Читайте новости футбола в любимой соцсети
