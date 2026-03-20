Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»

Соболев ответил Аршавину на критику.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на критику Андрея Аршавина, занимающего в клубе из Санкт-Петербурга пост заместителя председателя правления по спортивному развитию.

– Андрей Аршавин в феврале сказал, что ты не способен стать основным форвардом «Зенита» и раскритиковал твой бег: «Он хромает. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров». Что ответишь?

– Да все элементарно просто: в 14 или 15 лет я сломал лодыжку, не успел до конца восстановиться и поехал на турнир – очень хотел там сыграть. Можете у моего первого тренера спросить, он все подтвердит. У меня нога болела, я каждый день пил обезболивающее по две-три таблетки. И потом меня выпускали на 20 минут на игру, и я, можно сказать, на одной ноге бегал.

И, видимо, начал стопу неправильно ставить и в итоге неправильно восстановился. И вот из-за этого иногда бывает, что я хромаю на левую ногу. У меня ничего не болит, просто вот так вот получилось, что я недовосстановился. Вот и вся история.

– Аршавин прямым текстом говорит: «Слушайте, а давайте мы вместо Соболева двух нападающих купим».

– Да ради бога, купите. Пусть он говорит все, что хочет. Я не обращаю на это внимания и просто объясняю, почему иногда хромаю.

Я по этому вопросу давно-давно ездил в Мюнхен и мне говорили, что за две недели полностью переключат мне мозг, чтобы я снова правильно ставил ногу. Но в итоге я просто сделал стельки, и они мне помогли, – сказал Соболев.