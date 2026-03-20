  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»
32

Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»

Соболев ответил Аршавину на критику.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на критику Андрея Аршавина, занимающего в клубе из Санкт-Петербурга пост заместителя председателя правления по спортивному развитию.

Андрей Аршавин в феврале сказал, что ты не способен стать основным форвардом «Зенита» и раскритиковал твой бег: «Он хромает. В каком-то матче его догнали на отрезке в шесть метров». Что ответишь?

– Да все элементарно просто: в 14 или 15 лет я сломал лодыжку, не успел до конца восстановиться и поехал на турнир – очень хотел там сыграть. Можете у моего первого тренера спросить, он все подтвердит. У меня нога болела, я каждый день пил обезболивающее по две-три таблетки. И потом меня выпускали на 20 минут на игру, и я, можно сказать, на одной ноге бегал.

И, видимо, начал стопу неправильно ставить и в итоге неправильно восстановился. И вот из-за этого иногда бывает, что я хромаю на левую ногу. У меня ничего не болит, просто вот так вот получилось, что я недовосстановился. Вот и вся история.

– Аршавин прямым текстом говорит: «Слушайте, а давайте мы вместо Соболева двух нападающих купим».

– Да ради бога, купите. Пусть он говорит все, что хочет. Я не обращаю на это внимания и просто объясняю, почему иногда хромаю.

Я по этому вопросу давно-давно ездил в Мюнхен и мне говорили, что за две недели полностью переключат мне мозг, чтобы я снова правильно ставил ногу. Но в итоге я просто сделал стельки, и они мне помогли, – сказал Соболев.

Кто выиграет ЛЧ?27719 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
logoАндрей Аршавин
logoАлександр Соболев
Бег
logoпремьер-лига Россия
logoЗдоровье
logoтравмы
logoЗенит
32 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
надо было в 14-15 не ездить на турнир. а лучше завязать с футболом и грузчиком на склад. по роже и интеллекту самое то
Ответ человек-муравей человек-физрук
надо было в 14-15 не ездить на турнир. а лучше завязать с футболом и грузчиком на склад. по роже и интеллекту самое то
А потом благодаря такому грузчику, люди будут побитые товары получать
Ответ человек-муравей человек-физрук
надо было в 14-15 не ездить на турнир. а лучше завязать с футболом и грузчиком на склад. по роже и интеллекту самое то
Грузчик второсортный человек?
Вроде толковый форвард ведь был в первых сезонах за Спартак, а сейчас и как игрок не очень и человек судя по всему недалёкий
Как же он свой рот на свое начальство раскрывает? Совсем мозгов нет у деревяшки.
Может всё-таки не стельки, а ласты купить? Природу не обманешь стельками)))
На всю голову
Ответ q4v24z74n5
На всю голову
Он просто недовосстановился)))
Не смейтетесь и не ругайтесь, он блаженый, он опять не понял вопроса..
Да уж, рот Саше лучше не раскрывать совсем.
Русский Гарринча прям 🤣
Когда он говорит, впечатление что там не перелом лодыжки, а сотряс был основательный. Тренер от него что то явно скрывает 🙃
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
сегодня, 17:39
Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»
сегодня, 14:50
Соболев – журналистам на вопрос о словах Аршавина про его статус в «Зените»: «Вы нас провоцируете, а потом обижаетесь, что я с вами не общаюсь. Нормально не умеете общаться»
8 февраля, 07:58
Аршавин о Соболеве: «Не думаю, что Саша способен стать основным форвардом «Зенита». Посмотрите, как он бегает – хромает. Нужно покупать одного, а лучше двух нападающих»
6 февраля, 08:11
Андрей Аршавин: «Соболев не попадает в нить игры «Зенита», но клубу нужен русский нападающий на эту позицию, а кто? Сравнение с Холандом – некорректное, футболисты разного уровня»
21 декабря 2025, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Кин не включил бы Бруну в сборную «МЮ» всех времен: «Что он выиграл, сколько он лет в клубе? У него потрсающая статистика, но я бы предпочел, чтобы она была хуже, а команда выигрывала бы больше»
5 минут назад
Португалия представила выездную форму от Puma, вдохновленную морской тематикой
7 минут назадФото
Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»
47 минут назад
Узнаете ли всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
59 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
сегодня, 17:59
Симеоне назвала самым раздражающим тренером почти половина опрошенных игроков Ла Лиги. Бордалас – на 2-м месте, Алонсо тоже упомянули
сегодня, 17:55
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
сегодня, 17:39
«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)
сегодня, 17:35
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
сегодня, 17:30
«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
сегодня, 17:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Арбелоа доволен Питарчем и оставит 18-летнего хавбека в основной команде «Реала» даже после возвращения Беллингема и других игроков
27 минут назад
Первая лига. «Ротор» обыграл «Факел», КАМАЗ встретится с «Черноморцем» в субботу
29 минут назад
Арбитр финала Кубка Африки написал в отчете, что глава судейского комитета отговорил его засчитывать Сенегалу техническое поражение после ухода с поля (Филипп Дусе)
37 минут назад
Алиссон из-за травмы не сыграет с «Брайтоном» и не поедет в сборную Бразилии
51 минуту назад
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
сегодня, 17:59
Пеп о шансах Арсенала» на квадрупл: «Они борются за четыре титула, все возможно. Я тоже брал квадрупл, не внутренний, знаю, что это не так престижно, но мы это делали»
сегодня, 17:55
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1. Мактоминей забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:35Live
Руни о ЧМ: «Хуже, чем в ЮАР, уже не будет. Тот турнир вообще не ощущался как чемпионат мира. Когда мы ехали на игру с США, была кромешная тьма, ни одного фаната»
сегодня, 17:11
Шаронов об ужесточении лимита: «Есть ли у нас необходимое количество игроков определенного уровня? Не просядет ли лига еще ниже?»
сегодня, 17:11
Суд отклонил апелляцию Роселя на увеличение компенсации за время в тюрьме. Экс-президент «Барсы» просил 30 млн евро за 643 дня, а получил 232 тысячи
сегодня, 16:59
Рекомендуем