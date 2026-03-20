Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что лучше многих комментаторов разбирается в футболе.
Мостовой в четверг прокомментировал на Okko ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – «Сельта» (0:2, первая игра – 1:1).
– Я бы не сказал, что я прям комментировал эту игру, потому что работал в паре с профессиональным комментатором. Это мой не первый опыт, лет 10-15 назад звали.
Понятно, что я был не совсем в роли комментатора, потому что переживал за «Сельту». Когда смотришь с позиции игрока, то реагируешь по-другому, этим мы и отличаемся. Главный итог, что «Сельта» прошла, а дальше «Фрайбург» можно спокойно пройти.
– Почему долго не звали в эфиры?
– Вы же знаете, что никому не нравятся сильные и профессиональные люди. Не нужен человек, который не будет подстраиваться, который будет говорить о чем думает. Все любят виляющих.
Конечно, я разбираюсь лучше многих комментаторов, ведь больше половины из них не играли в футбол. И с судьями так. Но это не их беда, это их природа. Я с удовольствием дальше готов комментировать, – заявил Мостовой.
ну вот, даже Царь при всей его почти детской непосредственности уловил основное в работе комментаторов... а именно беспристрастность
Думал, что за мужик комментит, будто смотрит в баре под пиво. А это Мостовой))
Должен сказать - у него весьма хорошо поставлена речь, особенно для бывшего футболера. Получалось живо реагировать на события, без эканий и мэканий. Всякие фишки говорил про технические аспекты. Даже не было фирменной шизы, которую спортс постоянно постит от его имени.
С удовольствием послушал бы его еще на матчах. Гораздо лучше какого-нибудь Семшова и того бывшего заща, который Италию комментит. Никитин вроде.
Когда Мостового звали на эфиры Матч ТВ, то это было очень слабое зрелище. Человек говорил банальности про матчи, которые, судя по всему, даже не смотрел. Очень неуважительно к аудитории. Игроков никаких не знал, никакого анализа не давал.
Не смотрел его работу в качестве второго комментатора-эксперта на этом матче, но вполне допускаю, что он там был неплох. Там больше зависит от комментатора-журналиста. Если он раскроет Мостового, чтобы тот говорил по делу, то будет и норм.