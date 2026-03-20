Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»

Мостовой: я разбираюсь лучше многих комментаторов, они не играли в футбол.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что лучше многих комментаторов разбирается в футболе.

Мостовой в четверг прокомментировал на Okko ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион » – «Сельта » (0:2, первая игра – 1:1).

– Я бы не сказал, что я прям комментировал эту игру, потому что работал в паре с профессиональным комментатором. Это мой не первый опыт, лет 10-15 назад звали.

Понятно, что я был не совсем в роли комментатора, потому что переживал за «Сельту». Когда смотришь с позиции игрока, то реагируешь по-другому, этим мы и отличаемся. Главный итог, что «Сельта» прошла, а дальше «Фрайбург» можно спокойно пройти.

– Почему долго не звали в эфиры?

– Вы же знаете, что никому не нравятся сильные и профессиональные люди. Не нужен человек, который не будет подстраиваться, который будет говорить о чем думает. Все любят виляющих.

Конечно, я разбираюсь лучше многих комментаторов, ведь больше половины из них не играли в футбол. И с судьями так. Но это не их беда, это их природа. Я с удовольствием дальше готов комментировать, – заявил Мостовой.

Мостовой тоже уходил с поля – бесился из-за уровня партнеров в «Сельте». Его чуть не выгнали из клуба!