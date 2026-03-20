  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»
52

Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»

Мостовой: я разбираюсь лучше многих комментаторов, они не играли в футбол.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что лучше многих комментаторов разбирается в футболе.

Мостовой в четверг прокомментировал на Okko ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Лион» – «Сельта» (0:2, первая игра – 1:1).

– Я бы не сказал, что я прям комментировал эту игру, потому что работал в паре с профессиональным комментатором. Это мой не первый опыт, лет 10-15 назад звали.

Понятно, что я был не совсем в роли комментатора, потому что переживал за «Сельту». Когда смотришь с позиции игрока, то реагируешь по-другому, этим мы и отличаемся. Главный итог, что «Сельта» прошла, а дальше «Фрайбург» можно спокойно пройти.

– Почему долго не звали в эфиры?

– Вы же знаете, что никому не нравятся сильные и профессиональные люди. Не нужен человек, который не будет подстраиваться, который будет говорить о чем думает. Все любят виляющих.

Конечно, я разбираюсь лучше многих комментаторов, ведь больше половины из них не играли в футбол. И с судьями так. Но это не их беда, это их природа. Я с удовольствием дальше готов комментировать, – заявил Мостовой.

Мостовой тоже уходил с поля – бесился из-за уровня партнеров в «Сельте». Его чуть не выгнали из клуба!

Кто выиграет ЛЧ?27719 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Советский спорт»
logoАлександр Мостовой
logoЛига Европы УЕФА
logoСельта
logoМатч ТВ
logoпремьер-лига Россия
logoOkko
logoЛион
телевидение
logoЛа Лига
logoСоветский спорт
logoСпартак
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотреть-то футбол можно тем, кто профессионально не играл?
Ответ Alex_MGLU
Смотреть-то футбол можно тем, кто профессионально не играл?
Смотреть можно. С широко закрытыми глазами.
Легендарный комментатор Николай Озеров никогда не играл в футбол и хоккей
Ответ Иван Оклахома
Легендарный комментатор Николай Озеров никогда не играл в футбол и хоккей
Зато играл в теннис
Ответ Иван Оклахома
Легендарный комментатор Николай Озеров никогда не играл в футбол и хоккей
Нефутбольный человек! И нехоккейный!
Талантливый Царь, талантлив во всем!
я был не совсем в роли комментатора, потому что переживал за «Сельту»...
ну вот, даже Царь при всей его почти детской непосредственности уловил основное в работе комментаторов... а именно беспристрастность
Было у отца три сына, два умных и третий футболист. Поэтому и не зовут
Нормально комментировал кстати. Не перебивал, разбирал моменты с точки зрения футбола, переживал за Сельту
Ответ denisdmi@list.ru
Нормально комментировал кстати. Не перебивал, разбирал моменты с точки зрения футбола, переживал за Сельту
да, неплохо, а если бы он еще на поле вышел, то Сельта выиграла бы 0-7
Ответ JamesObiorah
да, неплохо, а если бы он еще на поле вышел, то Сельта выиграла бы 0-7
0, 7 царской?
Бестолковая, но офигенно важная курица.
Ответ Клирик
Бестолковая, но офигенно важная курица.
Чем же он бестолковый? Странный,да..но далеко не глупый..
Вчера как раз смотрел этот матч от нечего делать.
Думал, что за мужик комментит, будто смотрит в баре под пиво. А это Мостовой))
Должен сказать - у него весьма хорошо поставлена речь, особенно для бывшего футболера. Получалось живо реагировать на события, без эканий и мэканий. Всякие фишки говорил про технические аспекты. Даже не было фирменной шизы, которую спортс постоянно постит от его имени.
С удовольствием послушал бы его еще на матчах. Гораздо лучше какого-нибудь Семшова и того бывшего заща, который Италию комментит. Никитин вроде.
Ну так то да. Валера в студии их всех умыл в свое время клоунов
Ответ Spaten
Ну так то да. Валера в студии их всех умыл в свое время клоунов
Да, Валера во всем силен, кроме тренерского дела)
Ответ Spaten
Ну так то да. Валера в студии их всех умыл в свое время клоунов
Валера красавчик реально. Очень хорошо умеет клоунов умывать. Жаль тренировать не умеет, работая тренером. Зато в умывании смыслит больше всех
"Вы же знаете, что никому не нравятся сильные и профессиональные люди"

Когда Мостового звали на эфиры Матч ТВ, то это было очень слабое зрелище. Человек говорил банальности про матчи, которые, судя по всему, даже не смотрел. Очень неуважительно к аудитории. Игроков никаких не знал, никакого анализа не давал.

Не смотрел его работу в качестве второго комментатора-эксперта на этом матче, но вполне допускаю, что он там был неплох. Там больше зависит от комментатора-журналиста. Если он раскроет Мостового, чтобы тот говорил по делу, то будет и норм.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мостовой о посещении ВАР-центра во время игры «Крылья» – «Локо»: «Из всех пятерых, кто сидел, только я играл в футбол. Для меня в одном эпизоде был пенальти, а для остальных – нет. В этом и проблема»
сегодня, 16:51
Мостовой посетил ВАР-центр и поспорил с Мажичем во время игры «Крыльев» с «Локо». Александр ранее предлагал судьям обращаться к нему в спорных ситуациях
вчера, 19:09Видео
Мостовой о результатах ЦСКА: «Необъяснимо – это же не наука. Челестини два месяца назад на руках носили, а сейчас что? Все нормально, одна-две победы, и все по-другому заговорят»
вчера, 15:01
Мостовой о том, что судьи в играх «Зенита» иначе трактуют моменты: «Не думаю, мы видим это по 3-4 раза в разных матчах тура. 95% арбитров не играли в футбол, не знают нюансов. Пусть мне звонят»
вчера, 13:31
Мостовой о пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Махачкалой»: «Маразм, ужас, вообще уже, ###. Парень падает сам, #####»
18 марта, 16:30Видео
Рекомендуем
Главные новости
Кин не включил бы Бруну в сборную «МЮ» всех времен: «Что он выиграл, сколько он лет в клубе? У него потрсающая статистика, но я бы предпочел, чтобы она была хуже, а команда выигрывала бы больше»
5 минут назад
Португалия представила выездную форму от Puma, вдохновленную морской тематикой
7 минут назадФото
Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»
32 минуты назад
Узнаете ли всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
59 минут назадТесты и игры
Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
сегодня, 17:59
Симеоне назвала самым раздражающим тренером почти половина опрошенных игроков Ла Лиги. Бордалас – на 2-м месте, Алонсо тоже упомянули
сегодня, 17:55
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
сегодня, 17:39
«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)
сегодня, 17:35
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
сегодня, 17:30
«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
сегодня, 17:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Арбелоа доволен Питарчем и оставит 18-летнего хавбека в основной команде «Реала» даже после возвращения Беллингема и других игроков
27 минут назад
Первая лига. «Ротор» обыграл «Факел», КАМАЗ встретится с «Черноморцем» в субботу
29 минут назад
Арбитр финала Кубка Африки написал в отчете, что глава судейского комитета отговорил его засчитывать Сенегалу техническое поражение после ухода с поля (Филипп Дусе)
37 минут назад
Алиссон из-за травмы не сыграет с «Брайтоном» и не поедет в сборную Бразилии
51 минуту назад
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
сегодня, 17:59
Пеп о шансах Арсенала» на квадрупл: «Они борются за четыре титула, все возможно. Я тоже брал квадрупл, не внутренний, знаю, что это не так престижно, но мы это делали»
сегодня, 17:55
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1. Мактоминей забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:35Live
Руни о ЧМ: «Хуже, чем в ЮАР, уже не будет. Тот турнир вообще не ощущался как чемпионат мира. Когда мы ехали на игру с США, была кромешная тьма, ни одного фаната»
сегодня, 17:11
Шаронов об ужесточении лимита: «Есть ли у нас необходимое количество игроков определенного уровня? Не просядет ли лига еще ниже?»
сегодня, 17:11
Суд отклонил апелляцию Роселя на увеличение компенсации за время в тюрьме. Экс-президент «Барсы» просил 30 млн евро за 643 дня, а получил 232 тысячи
сегодня, 16:59
Рекомендуем