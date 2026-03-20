Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на подколы со стороны форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
Александр после победного гола в ворота «Балтики» (1:0) в 1/4 финала FONBET Кубка России заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем позже отреагировал на эти слова: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец».
– Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?
– Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме «4-4-2» – и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.
– А кто будет бить пенальти?
– Будут разыгрывать на «камень-ножницы-бумага».
– Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.
– Да это классика. Артемка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.
– И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.
– Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят, – сказал Соболев.
Раньше наблюдали, как Вася Уткин в вербальных батлах угнетал супостатов ..
Увы, теперь все обмельчало вот до таких вещей)
вот что пять голов за сезон и два из них с пенальти животворящие делают...