Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»

Соболев назвал Дзюбу рукастым парнем.

Нападающий «Зенита » Александр Соболев ответил на подколы со стороны форварда «Акрона » Артема Дзюбы .

Александр после победного гола в ворота «Балтики» (1:0) в 1/4 финала FONBET Кубка России заявил : «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем позже отреагировал на эти слова: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец».

– Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?

– Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме «4-4-2» – и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.

– А кто будет бить пенальти?

– Будут разыгрывать на «камень-ножницы-бумага».

– Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.

– Да это классика. Артемка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.

– И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.

– Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят, – сказал Соболев.

