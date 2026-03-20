Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»

Соболев назвал Дзюбу рукастым парнем.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев ответил на подколы со стороны форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

Александр после победного гола в ворота «Балтики» (1:0) в 1/4 финала FONBET Кубка России заявил: «Саша больше не будет хорошим мальчиком, каким был последние полтора года. Саша теперь будет плохим, каким был до этого. Саша возвращается». Артем позже отреагировал на эти слова: «Все с этого немножко смеются. Но он забивает – молодец».

– Как разрешить спор между Кержаковым и Дзюбой о звании лучшего бомбардира в истории национальной команды?

– Сейчас, наверное, можно вызвать обоих. Товарищеские же игры. Выпустить обоих в схеме «4-4-2» – и пусть с Никарагуа все 90 минут соревнуются.

– А кто будет бить пенальти?

– Будут разыгрывать на «камень-ножницы-бумага».

– Вот ты сейчас подтруниваешь над Дзюбой, а он тебя часто в прессе подкалывает.

– Да это классика. Артемка там у нас парень рукастый. Видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать.

– И Дзюба, и твой приятель Кокорин уверены, что они сильнее тебя в битве шуток.

– Это их мнение. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят, – сказал Соболев.

Соболев в маске для ныряния – затроллил «Спартак» в ответ. После победного гола

У Дзюбы хотя с юмором все хорошо, а Сашенька не своим делом занимается
Кто б ему объяснил, что не его это. Тут тоже талант нужен.
Ничем не лучше дельфинового
Дзюба хотя бы в футбол играть умеет, в отличие от дельфина
Дзюба и в юмор умеет, и с интеллектом у него порядок, в отличие от...
Ну, насчёт интеллекта-оооочень спорно…
Много его стало…
Да одно интервью короткое раздербанили, щас пару дней новостями будут постить
Дельфин, окстись, ты зря на Рукаку лезешь, он тебя сожрет))
Докатились.
Раньше наблюдали, как Вася Уткин в вербальных батлах угнетал супостатов ..
Да, Соловьева он жестко в свое время приложил)

Увы, теперь все обмельчало вот до таких вещей)
Моя любимая рубрика, когда жаба дерётся с гадюкой. Удачи обеим сторонам)
Дельфин и Рукаку, они, если честно - не пара, не пара, не пара!
а Санёк то парень языкастый...
вот что пять голов за сезон и два из них с пенальти животворящие делают...
У Артемона хоть чувство юмора присутствует. Этот же - просто полено. Но амбициозное. Тем с него смешнее))
Дзюба себе имя сделал в российском футболе, да, неоднозначное, но уж точно запоминающееся. Соболев же всем запомнился как дельфин, абсолютно тупой персонаж.
Ну не надо. Дельфины невероятно умные, одни из самых умных животных на земле. Разве можно с ними Соболева рядом ставить?
Интересно, а следующее поколение лимитчиков сможет шнурки себе завязывать?
