  • «Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)
«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)

У «Ростова» нет денег на выезд к «Пари НН», пишет Карпов.

Игра «Ростова» против «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ находится под угрозой срыва, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что у клуба нет денег на оплату выезда в Нижний Новгород: «доступа к собственной казне» нет, а «счета арестованы из-за долгов». К тому же ранее стало известно, что «Ростсельмаш» приостанавливает выплаты клубу в связи с «текущей экономической ситуацией».

Карпов пишет, что из-за нехватки средств не были оплачены сборы «Ростова-2» в Крыму (из-за этого компания-оператор обратилась в суд), футболисты второй команды добираются с базы до тренировочного поля своим ходом (им говорят, что денег на бензин для автобуса нет) и уже три месяца не получают зарплату.

«Молодежка «Ростова» отправилась на игру МЛ в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что если деньги на выезд к «Ахмату» удалось найти, то в случае с игрой против «Пари НН» все сложнее – в клубе не понимают, чем платить, а совет директоров пока «безрезультатно» пытается найти спонсоров.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
84 комментария
Видимо, что-то случилось. Пусть передают привет Химкам в Небесной лиге
Ответ Ебздрогыч
Случилась смена губернатора. Видимо, действующий губернатор не готов заниматься схематозом для финансирования ФК Ростов и подставлять себя под статью.
Ответ maks44
Новому губернатору по барабану на футбол
Ростов-на-Дону один из самых благоприятных городов в России для футбола
Как вообще возможно, что в таком регионе загибается команда?
Ответ Влад Безруков
Не обращайте внимание на Ваню.
Он нас уже зимой снял с рпл, несколько дней назад мы подписали соглашение с центр-инвестом, а этот 🤡 говорит, что спонсоров нет
Ответ Влад Безруков
Что с экономикой страны происходит не узнавали?
По видеосвязи сыграйте.
Ответ SnowWalker
В фифу по сетке
Зенит готов взять на себя все расходы за очки
То есть в бедные 90е были деньги на содержание команды в рпл, а в духоподъемное и патриотическое время нет. У меня нет слов.
Ответ greeko
Ну тогда еще стоимость трансферов полен не улетела в космос и в целом все дешевле обходилось. Потому видать и хватало денег.
Что, Пари НН опять не вылетит???
Продали Ваханию Краснодару за полтора миллиона евро на истекающем контракте, ну так ещё продали бы игроков и закрыли бы долги.
Мохеби, Роналду, Сулейманов, Миронов, Щетинин, Семенчук. Вполне пригодились бы большинству клубов
Ответ Максим Прокофьев
И ты серьёзно?
Ответ zanuda59
Тебя заело чтоли
так нефть же по 120 баксов
Ответ imaginary
Так они же не спартак.
Ахахахаххахахахахааххах, то есть доехать в Грозный могут, а в Нижний - нет?
Как я ржу с Ваньки
Ответ Звёздный Рафинья
То есть доехать до Грозного деньги есть, а дальше они имеют свойство закончится
Что в этом смешного?
Ответ Влад Безруков
Клуб, как правило, заранее планирует как и на чем добираться. Соответственно и затраты тоже думаю считает.
"Утверждается, что у клуба нет денег на оплату выезда в Нижний Новгород: «доступа к собственной казне» нет, а «счета арестованы из-за долгов»"
А в Грозный они как-то добрались, хотя доступа в казну нет
