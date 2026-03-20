«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)

У «Ростова» нет денег на выезд к «Пари НН», пишет Карпов.

Игра «Ростова» против «Пари НН» в 23-м туре Мир РПЛ находится под угрозой срыва, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Утверждается, что у клуба нет денег на оплату выезда в Нижний Новгород: «доступа к собственной казне» нет, а «счета арестованы из-за долгов». К тому же ранее стало известно, что «Ростсельмаш» приостанавливает выплаты клубу в связи с «текущей экономической ситуацией».

Карпов пишет, что из-за нехватки средств не были оплачены сборы «Ростова-2» в Крыму (из-за этого компания-оператор обратилась в суд), футболисты второй команды добираются с базы до тренировочного поля своим ходом (им говорят, что денег на бензин для автобуса нет) и уже три месяца не получают зарплату.

«Молодежка «Ростова» отправилась на игру МЛ в Питер также на автобусе. Только без гостиницы в городе на Неве. Компания-оператор отказывается бронировать места без оплаты», – говорится в публикации.

Подчеркивается, что если деньги на выезд к «Ахмату» удалось найти, то в случае с игрой против «Пари НН» все сложнее – в клубе не понимают, чем платить, а совет директоров пока «безрезультатно» пытается найти спонсоров.