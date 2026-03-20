  • «Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову

Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия хотел отдать вратарю Матвею Сафонову приз лучшему игроку ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).

Грузинский футболист уже на 6-й минуте открыл счет после длинной передачи голкипера сборной России. Этот гол стал победным. По итогам встречи Хвиче вручили награду.

Когда Кварацхелии вручали приз на поле, он сказал: «Отдайте его Матвею». Россиянин услышал и рассмеялся. Защитник Люка Эрнандес, вышедший на замену на 66-й минуте, пошутил: «Отдайте мне». Эта сцена попала в трансляцию Canal+.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт MEGA PSG в X
11 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Это хорошая атмосфера в команде. Радует...
Отдайте мне, я по телеку смотрел
Молодец Хвича! Помню в Баварии был смешной момент, когда еще там играл Томас🥺 несли приз лучшего игрока Кейну, Мюллер как всегда решил пошутить, подошел и начал забирать приз со словами- это же мне!😊
Ответ Михо
Мюллер ещё тот пошутист.
Мне будет его не хватать. С его ЛеванГОЛьским и т.д)
Если на глаза попадается его нарезка с приколами,всегда пересматриваю,даже если и в десятый раз вижу.
Позитив. Хвиче респект. Главное, атмосфера в команде.
Чудесно видеть такую добрую и веселую атмосферу в команде.
Хвича хороший парень.
Слушай, друг, у тебя хорошие глаза, сразу видно, что ты хороший человек!
Ответ Spaten
Помогу!... Обязательно помогу... лет через пять! (с)
Хвича красавчик!
Хвись, да Матвею то отдадим, не проблема. Проблема как посмотрят на это твои односборники. Достанется тебе от них крепко, за поддержку России
