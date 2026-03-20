«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия хотел отдать вратарю Матвею Сафонову приз лучшему игроку ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Челси» (3:0).
Грузинский футболист уже на 6-й минуте открыл счет после длинной передачи голкипера сборной России. Этот гол стал победным. По итогам встречи Хвиче вручили награду.
Когда Кварацхелии вручали приз на поле, он сказал: «Отдайте его Матвею». Россиянин услышал и рассмеялся. Защитник Люка Эрнандес, вышедший на замену на 66-й минуте, пошутил: «Отдайте мне». Эта сцена попала в трансляцию Canal+.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
Сафонов предотвратил 2,3 гола в матче с «Челси». Это лучший результат российских вратарей в ЛЧ с момента сбора статистики и лучший показатель в карьере Матвея
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт MEGA PSG в X
Мне будет его не хватать. С его ЛеванГОЛьским и т.д)
Если на глаза попадается его нарезка с приколами,всегда пересматриваю,даже если и в десятый раз вижу.