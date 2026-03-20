  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
61

Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»

Про обвиняемого в убийстве игрока «Урала» сняли выпуск «Пусть говорят».

Даниилу Секачу посвятили выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

Татьяна Секач, мать футболиста, зачитала письмо, которое сын прислал из СИЗО.

«Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю. Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Если сможете, простите меня.

Со здоровьем у меня все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я себя странно вел, я не звонил вам, не отвечал на SMS. Меня просто обманули очень сильно – так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить.

Семья, я вас люблю, сильно скучаю. Знаю, что вы будете за меня до конца – только это дает мне силы открывать глаза. Как там моя любимая сестренка Яночка? Как она себя чувствует?» – зачитала мать подозреваемого.

На обвиненного в убийстве игрока «Урала-2» Секача завели дело о насильственных действиях в отношении несовершеннолетней. Задержана соучастница разбоя

Кто выиграет ЛЧ?27713 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Starhit
Даниил Секач
logoПервая лига
светская хроника
происшествия
logoУрал
logoпремьер-лига Россия
logoПервый канал
61 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Всё ещё не понимаю что такого могли наплести мошенники, чтобы человек был готов убить женщину.
Ответ Евгений Сидоров
Придумывает
Ответ Евгений Сидоров
Ну видимо типа убьем кого-то из твоей семьи бла-бла, что в любом случае не является адекватным объяснением. Такие челы даже хуже маньяков, у тех не лады с головой, а эти реально самые конченые
Как же отвратно. Убил мать на глазах у несовершеннолетней дочери, а потом ее изнасиловал.
"Меня просто обманули". Просто мерзость
Ответ фанат Ска хабаровска
Мать или дочь ? Про это я не слышал. Это видать тоже был приказ для работы под прикрытием.
Ответ фанат Ска хабаровска
там статья о "насильственных действиях иного характера", может это просто из-за того что он сидел в квартире сутки после убийства и насильно удерживал дочь убитой...
просит прощения только у своей семьи, я так понял. довольно странный адам, конечно.
Ответ Любезный Коссутий
Головкин 13 детей расчленил и уже будучи в тюрьме тоже перед своей мамочкой извинялся.
Ответ Любезный Коссутий
Ну так и письмо семье.
Логично.
Мерзоость что подобное на тв шоу притаскивают. Отмазка "меня обманули" выдаёт в нём умственно-отсталого. Если ты бабло перевел, это обманули. Когда ты человека убил, какой нафиг тут обман, что он вообще несёт?
Ответ unreality
Вот именно, какого семье убитой женщины знать, что они ещё и пиарятся на всей этой ситуации и по ТВ ходят,,
И в чем смысл им было на шоу идти? Что они хотели сказать то? (я не смотрел)
Просто по идее, должны закрыться у себя в жилище, типо должно стыдно даже выходить на улицу, что семейка, где убийца и преступник
А, ну раз прощения просит…убивать не стыдно было?🙃
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Полностью оправдан
Не, ну я понимаю, что многие люди очень внушаемые. Могу понять, когда и зумеры и бумеры выносят все деньги и все имущество из дома переводят деньги не понятно куда. Но совершать убийство под чужим влиянием это какой то бред. Это больше похоже на попытку оправдать животное. Главное, перед своей семьей сыночка-корзиночка прощения попросил, а перед девочкой, которую он оставил сиротой и оставил неизгладимый след на ее психическом здоровье извиняться не надо.
Ответ Prokuror Prokurorov
Рядовой Куча же совершил убийство под влиянием сержанта Хартмана
Как такой позор , позволили прочитать на первом!, скучает по семье, а о родителях то девушки он подумал?
Ответ Jeicob Harlon
Он маму девушки зарезал,потом издевался над самой девушкой
Ответ Артур Рурик
Вы тоже там были?
вообще какой-то бред, как на такое можно вестись, если не под чем-то
"Даниилу Секачу посвятили выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале". Совсем уже ни стыда,ни совести,это нормально каждому ублюдку посвящать передачи??
Ответ Геннадий Тёкин
Первый раз про эту программу услышали, что ли?
Ответ Геннадий Тёкин
Согласно потребностям народа.
мошенники как алкоголь,должны только отягощать вину,а то нашли отмазу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Задержан 17-летний курьер, забравший деньги убитой Секачом из «Урала-2» предпринимательницы. СК устанавливает личность 4-го участника преступления
18 марта, 15:59
Глава «Урала» Иванов о задержании Секача по подозрению в убийстве: «Трагедия для всех: для пострадавшей семьи, для футболиста, для нас. Все говорят, что Даниил был спокойным парнем»
17 марта, 13:32
По подозрению в убийстве москвички при ограблении задержан 20-летний защитник «Урала» Секач (Shot)
14 марта, 18:31
Рекомендуем
Главные новости
Кин не включил бы Бруну в сборную «МЮ» всех времен: «Что он выиграл, сколько он лет в клубе? У него потрсающая статистика, но я бы предпочел, чтобы она была хуже, а команда выигрывала бы больше»
3 минуты назад
Португалия представила выездную форму от Puma, вдохновленную морской тематикой
5 минут назадФото
Соболев о словах Аршавина про его бег и подписание двух форвардов в «Зенит»: «Купите. Пусть говорит что хочет, не обращаю внимания. В 14-15 лет я недовосстановился и иногда хромаю»
30 минут назад
Мостовой о том, почему не звали в эфир: «Никому не нравятся сильные и профессиональные люди, любят виляющих. Я разбираюсь лучше многих комментаторов, больше половины не играли в футбол»
45 минут назад
Узнаете ли всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
57 минут назадТесты и игры
Симеоне назвала самым раздражающим тренером почти половина опрошенных игроков Ла Лиги. Бордалас – на 2-м месте, Алонсо тоже упомянули
сегодня, 17:55
Соболев о подколах Дзюбы: «Артемка парень рукастый, видимо, микрофон ему дали, вот он опять и начал разговаривать. В «Спартаке» тоже сейчас думали, что они меня перешутят»
сегодня, 17:39
«Ростов» может не поехать на игру с «Пари НН» из-за отсутствия денег. Клуб 3 месяца не платит игрокам 2-й команды, совет директоров пока не может найти спонсоров (Иван Карпов)
сегодня, 17:35
Чемпионат Италии. «Наполи» в гостях у «Кальяри», «Милан» и «Ювентус» проведут матчи в субботу, «Интер» – в воскресенье
сегодня, 17:30
«Отдайте Матвею». Хвича хотел, чтобы приз лучшему игроку матча ЛЧ с «Челси» вручили Сафонову
сегодня, 17:27Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Арбелоа доволен Питарчем и оставит 18-летнего хавбека в основной команде «Реала» даже после возвращения Беллингема и других игроков
25 минут назад
Первая лига. «Ротор» обыграл «Факел», КАМАЗ встретится с «Черноморцем» в субботу
27 минут назад
Арбитр финала Кубка Африки написал в отчете, что глава судейского комитета отговорил его засчитывать Сенегалу техническое поражение после ухода с поля (Филипп Дусе)
35 минут назад
Алиссон из-за травмы не сыграет с «Брайтоном» и не поедет в сборную Бразилии
49 минут назад
Владимир Пономарев: «Мойзес прав, он понял, что Челестини – слабый тренер. В ЦСКА страшный бардак, игры нет. Обидно за это безобразие, стыдно смотреть»
58 минут назад
Пеп о шансах Арсенала» на квадрупл: «Они борются за четыре титула, все возможно. Я тоже брал квадрупл, не внутренний, знаю, что это не так престижно, но мы это делали»
сегодня, 17:55
«Кальяри» – «Наполи» – 0:1. Мактоминей забил на 2-й минуте. Онлайн-трансляция
сегодня, 17:35Live
Руни о ЧМ: «Хуже, чем в ЮАР, уже не будет. Тот турнир вообще не ощущался как чемпионат мира. Когда мы ехали на игру с США, была кромешная тьма, ни одного фаната»
сегодня, 17:11
Шаронов об ужесточении лимита: «Есть ли у нас необходимое количество игроков определенного уровня? Не просядет ли лига еще ниже?»
сегодня, 17:11
Суд отклонил апелляцию Роселя на увеличение компенсации за время в тюрьме. Экс-президент «Барсы» просил 30 млн евро за 643 дня, а получил 232 тысячи
сегодня, 16:59
Рекомендуем