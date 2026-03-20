Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»
Даниилу Секачу посвятили выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале.
Ранее стало известно, что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.
Татьяна Секач, мать футболиста, зачитала письмо, которое сын прислал из СИЗО.
«Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю. Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Если сможете, простите меня.
Со здоровьем у меня все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я себя странно вел, я не звонил вам, не отвечал на SMS. Меня просто обманули очень сильно – так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить.
Семья, я вас люблю, сильно скучаю. Знаю, что вы будете за меня до конца – только это дает мне силы открывать глаза. Как там моя любимая сестренка Яночка? Как она себя чувствует?» – зачитала мать подозреваемого.
"Меня просто обманули". Просто мерзость
Логично.
И в чем смысл им было на шоу идти? Что они хотели сказать то? (я не смотрел)
Просто по идее, должны закрыться у себя в жилище, типо должно стыдно даже выходить на улицу, что семейка, где убийца и преступник