Мать обвиняемого в убийстве москвички Секача зачитала его письмо из СИЗО на шоу «Пусть говорят»: «Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Меня просто обманули очень сильно»

Про обвиняемого в убийстве игрока «Урала» сняли выпуск «Пусть говорят».

Даниилу Секачу посвятили выпуск передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

Ранее стало известно , что 20-летнему игроку «Урала-2» предъявили обвинение в убийстве жительницы Москвы. Секач признал вину, но заявил, что действовал под влиянием мошенников и был уверен, что участвует в операции спецслужб.

Татьяна Секач, мать футболиста, зачитала письмо, которое сын прислал из СИЗО.

«Моя любимая семья, я вас очень сильно люблю. Мне безумно стыдно, прошу у вас прощения. Если сможете, простите меня.

Со здоровьем у меня все хорошо. Я боялся вам рассказать об этой ситуации. Все началось 18 февраля, поэтому я себя странно вел, я не звонил вам, не отвечал на SMS. Меня просто обманули очень сильно – так сильно, что я теперь не знаю, как мне жить.

Семья, я вас люблю, сильно скучаю. Знаю, что вы будете за меня до конца – только это дает мне силы открывать глаза. Как там моя любимая сестренка Яночка? Как она себя чувствует?» – зачитала мать подозреваемого.

