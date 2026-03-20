«МЮ» близок к продлению контрактов с Магуайром и Майну. С Харри – по схеме «1+1», с Кобби – до 2031 года (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с Харри Магуайром и Кобби Майну по поводу новых контрактов.
Соглашение 33-летнего защитника рассчитано до 30 июня, а договор 20-летнего хавбека – до 30 июня 2027 года, в нем есть опция продления на 12 месяцев.
Как сообщает The Athletic, «МЮ» близок к тому, чтобы согласовать новые сделки с обоими футболистами. Переговоры на продвинутой стадии, и еще предстоит уладить ряд вопросов.
В случае с Майну речь идет о контракте до лета 2031 года, по условиям которого зарплата игрока заметно увеличится. Что касается Магуайра, то стороны находятся в завершающей стадии обсуждения соглашения по схеме «1+1».
Напомним, что Кобби хотел уйти из «Юнайтед» в аренду, так как получал мало игровой практики при прежнем тренере Рубене Амориме. Однако при Майкле Кэррике он, как и Харри, вышел в стартовом составе во всех девяти матчах.
Майну отдал 3 голевых паса в 21 матче АПЛ в этом сезоне, его подробная статистика – здесь. На счету Магуайра гол, ассист и 3 желтых карточки в 17 играх Премьер-лиги, его подробная статистика – здесь.
