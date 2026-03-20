  • «МЮ» близок к продлению контрактов с Магуайром и Майну. С Харри – по схеме «1+1», с Кобби – до 2031 года (The Athletic)
«Манчестер Юнайтед» близок к договоренности с Харри Магуайром и Кобби Майну по поводу новых контрактов.

Соглашение 33-летнего защитника рассчитано до 30 июня, а договор 20-летнего хавбека – до 30 июня 2027 года, в нем есть опция продления на 12 месяцев.

Как сообщает The Athletic, «МЮ» близок к тому, чтобы согласовать новые сделки с обоими футболистами. Переговоры на продвинутой стадии, и еще предстоит уладить ряд вопросов.

В случае с Майну речь идет о контракте до лета 2031 года, по условиям которого зарплата игрока заметно увеличится. Что касается Магуайра, то стороны находятся в завершающей стадии обсуждения соглашения по схеме «1+1».

Напомним, что Кобби хотел уйти из «Юнайтед» в аренду, так как получал мало игровой практики при прежнем тренере Рубене Амориме. Однако при Майкле Кэррике он, как и Харри, вышел в стартовом составе во всех девяти матчах.

Майну отдал 3 голевых паса в 21 матче АПЛ в этом сезоне, его подробная статистика – здесь. На счету Магуайра гол, ассист и 3 желтых карточки в 17 играх Премьер-лиги, его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Athletic
Ну и отлично. Маг крепкий паренёк, даст сил ещё команде, а Майну молодая кровь, главное, что бы контракт небыл таким, что в случае чего потом продать не могут.
Ходят слухи, что в районе 120 тыс фунтов в неделю. Была бы отличная для МЮ сделка.
Превращение из Холодильника в Магу, хорошая новость.Многое прошёл и не сломался.
что за прекрасные новости!
Ещё бы по Казу передумали. Если тот на значительное понижение пошёл бы, хорошо было бы оставить. Отличный же игрок
он к ЧМ оверперфомит, сам думаю не захочет остаться, на лайте где-нибудь доиграет.
Определенно это усилиние состава без трансфера
В текущей ситуации Магуайр нужен МЮ, а МЮ Магуйару. Мартинес периодически травмирован, Де Лигт как бы из-за спины вообще не закончил. При этом очевидный приоритет в летнее ТО – полузащита. Так что тут win win для двух сторон
Остаётся завидовать силе воли и характеру Харри, что он не сломался после травли, организованной глорами одного клубничного короля. Однозначно надо продлевать контракт
Упустить Магуайра было бы очень большой ошибкой.
Майну бы бегать научиться быстрее 15км/ч
Харри Фридж Макгвайр с нами! 💪
