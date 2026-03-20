  • Роналду не вызван в сборную Португалии на игры с Мексикой и США. Леау, Бруну, Феликс, Рамуш, Канселу и Тринкау включены в заявку
Роналду не вызван в сборную Португалии на игры с Мексикой и США. Леау, Бруну, Феликс, Рамуш, Канселу и Тринкау включены в заявку

Криштиану Роналду пропустит весенние матчи сборной Португалии.

Тренерский штаб во главе с Роберто Мартинесом вызвал на игры против Мексики (29 марта) и США (1 апреля) следующих футболистов:

вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе СаВулверхэмптон»), Руй Силва («Спортинг»);

защита: Матеуш Нунеш («Манчестер Сити»), Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Антониу Силва («Бенфика»), Томаш Араужу («Бенфика»);

полузащита: Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Саму Кошта («Мальорка»), Матеуш Фернандеш («Вест Хэм»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Родриго Мора («Порту»);

атака: Рикарду Орта («Брага»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Гонсалу Гедеш («Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Роналду лечится в Испании, сообщили в «Аль-Насре». Травма оказалась серьезнее, чем ожидалась

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт Португальской футбольной федерации
Он же травмирован и улетел на лечение. Разумеется, что не вызван и пропустит игры.
Рончик за Родину и на костылях в гипсе сыграет!
Иностранные соц медия, любят из всего сделать шоу, чтобы собрать комментарии, special news, extra news, bomb news- Ronaldo not playing. Это лишь тов. игры. Ну sports.ru, в этом деле, еще учится.
Спорц все ещё учится копипастить новости иностранных турниров?
сборная Португалии поздравила Роналду с Ураза-байрамом...
Спрятался в Испании и от шахедов иранских и от игр сборных где статистику в 40+ уже не набить
Ну и составчик
Кто попросил грозно португезов не вызывать Рончика?!
вот и хорошо, меньше вони будет от него на сайте.
