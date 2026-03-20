Роналду поздравил с Ураза-байрам и показал фото в праздничном костюме: «Желаю всем мира и счастья»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поздравил с Ураза-байрам и опубликовал фотографию в праздничном костюме.
«Ид мубарак всем!🌙 Надеюсь, вы проведете особенный день в кругу семьи и близких. Желаю всем мира и счастья», – написал 41-летний форвард сборной Португалии.
Ид Мубарак – арабская праздничная приветственная фраза в Ураза-байрам (также известный как Ид аль-Фитр). Для арабов поздравление «Аль фитр» – универсальное поздравление для любого праздника, аналог русского выражения «С праздником».
Ураза-байрам или Ид аль-Фитр – исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в священный месяц Рамадан.
Фото: x.com/Cristiano
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Криштиану Роналду в X
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Это было как бы рекламной акцией, соглашением или т.п.
Но фанатизм творит дичь.