Соболев про АПЛ: «Еще 5 лет назад не думая бы согласился. Сейчас очень сильно подумаю»
Нападающий «Зенита» Александр Соболев не уверен, что поехал бы в АПЛ.
– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?
– Еще 5 лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства. Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто – взял и переехал.
– Ты за то, чтобы лучшие игроки РПЛ уезжали в Европу, или за то, чтобы оставались в России и радовали своих болельщиков?
– Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать.
– Батракову надо?
– Я не знаю, чего он хочет. Но многое зависит от уровня команды, не каждого же приглашают в «ПСЖ», как Сафонова. Готов ли ты перейти в клуб из нижней части таблицы, чтобы доказывать и потом идти вверх по карьерной лестнице? У того же Захаряна чуть не пошло, так что есть определенные риски.
С другой стороны, такие же риски не заиграть в «Зените»: не факт, что даже классный игрок здесь обязательно раскроется. Все индивидуально для каждого футболиста, – сказал форвард петербуржцев.
