Соболев про АПЛ: «Еще 5 лет назад не думая бы согласился. Сейчас очень сильно подумаю»

Соболев про АПЛ: очень сильно подумал бы, если бы было предложение.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не уверен, что поехал бы в АПЛ .

– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?

– Еще 5 лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства. Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто – взял и переехал.

– Ты за то, чтобы лучшие игроки РПЛ уезжали в Европу, или за то, чтобы оставались в России и радовали своих болельщиков?

– Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать.

– Батракову надо?

– Я не знаю, чего он хочет. Но многое зависит от уровня команды, не каждого же приглашают в «ПСЖ », как Сафонова. Готов ли ты перейти в клуб из нижней части таблицы, чтобы доказывать и потом идти вверх по карьерной лестнице? У того же Захаряна чуть не пошло, так что есть определенные риски.

С другой стороны, такие же риски не заиграть в «Зените »: не факт, что даже классный игрок здесь обязательно раскроется. Все индивидуально для каждого футболиста, – сказал форвард петербуржцев.