Соболев про АПЛ: «Еще 5 лет назад не думая бы согласился. Сейчас очень сильно подумаю»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев не уверен, что поехал бы в АПЛ.

– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?

– Еще 5 лет назад не думая бы согласился. А сейчас мне 29, у меня есть семья, двое детей, определенные обязательства. Очень сильно подумаю и принимать решение буду вместе с супругой. Это другая страна, другой язык, новая школа для детей. Не так все просто – взял и переехал.

– Ты за то, чтобы лучшие игроки РПЛ уезжали в Европу, или за то, чтобы оставались в России и радовали своих болельщиков?

– Если хочешь попробовать свои силы в Европе, то надо ехать.

– Батракову надо?

– Я не знаю, чего он хочет. Но многое зависит от уровня команды, не каждого же приглашают в «ПСЖ», как Сафонова. Готов ли ты перейти в клуб из нижней части таблицы, чтобы доказывать и потом идти вверх по карьерной лестнице? У того же Захаряна чуть не пошло, так что есть определенные риски.

С другой стороны, такие же риски не заиграть в «Зените»: не факт, что даже классный игрок здесь обязательно раскроется. Все индивидуально для каждого футболиста, – сказал форвард петербуржцев.

Кто выиграет ЛЧ?27104 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Кто этому клоуну такие вопросы задает?
АПЛ - АкваПарк Лига ?
Ответ kiraly
🤣👍
Ответ kiraly
Ну где играет, те и задают
Арзамасская пивная лига?
Ответ mzh5gx5jxg
Армянская полупокерная....
Ответ mzh5gx5jxg
Орзулская
– Саше Соболеву поступает предложение из клуба АПЛ. Саша соглашается?

– Саша просыпается.
Ответ pichot
И видит на кухне Артета с Пепом ругаются.
здраво мыслить. подстригая газон в АПЛ он столько не заработает
Извини, Спилберг, у меня ёлки (С)
Халанд, Исак и Вольтемаде просыпаются теперь ночами в холодном поту: вдруг "плохой мальчик" нацелился на их место.
Слишком много Соболева
Соболева, Армянская премьер лига - это не АПЛ. Не нужно так сокращать название
Офигеть, у него двое детей оказывается?! Обычно люди очень меняются, когда свои дети появляются, взрослеют. А у этого просто ветер в голове, там видимо совсем пусто и ничего не поможет.
Футболист - это реально диагноз...
Ответ Петрович
Ну, да вон Жиркова недавно почитал, офигел
Ответ Петрович
У жены выходит трое детей?
