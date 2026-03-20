Лоза выступит перед матчем «Рубин» – «Оренбург» накануне Дня космонавтики
«Рубин» сообщил о том, что перед матчем 24-го тура Мир РПЛ «Оренбургом» выступит советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик Юрий Лоза.
«Юрий Лоза выступит перед матчем с «Оренбургом» накануне Дня космонавтики ⭐️. 11 апреля «Ак Барс Арена» на один вечер превратится в настоящую футбольную галактику ✨.
Главный хедлайнер звездной программы – Юрий Лоза. Легендарные хиты прозвучат прямо перед стартовым свистком и зададут настроение всему вечеру 🎵.
В рамках «Теплого матча» мы позаботились о вашем комфорте: на стадионе будут работать обогреватели, а согреться помогут грелки и горячий чай ☕️. Приезжайте заранее: вас ждут тематические активности, фотозоны и полноценный матчдэй для всей семьи
🏟 «Ак Барс Арена». Начало предматчевого шоу – 15:30. 🇷🇺 – Алга, «Рубин» ❤️💚», – говорится в сообщении казанцев.
