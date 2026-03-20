Лоза выступит перед матчем «Рубин» – «Оренбург» накануне Дня космонавтики

Юрий Лоза выступит перед матчем «Рубин» – «Оренбург».

«Рубин» сообщил о том, что перед матчем 24-го тура Мир РПЛ «Оренбургом» выступит советский и российский автор-исполнитель, певец, композитор, поэт-песенник, музыкальный критик Юрий Лоза.

«Юрий Лоза выступит перед матчем с «Оренбургом» накануне Дня космонавтики ⭐️. 11 апреля «Ак Барс Арена» на один вечер превратится в настоящую футбольную галактику ✨.

Главный хедлайнер звездной программы – Юрий Лоза. Легендарные хиты прозвучат прямо перед стартовым свистком и зададут настроение всему вечеру 🎵.

В рамках «Теплого матча» мы позаботились о вашем комфорте: на стадионе будут работать обогреватели, а согреться помогут грелки и горячий чай ☕️. Приезжайте заранее: вас ждут тематические активности, фотозоны и полноценный матчдэй для всей семьи

🏟 «Ак Барс Арена». Начало предматчевого шоу – 15:30. 🇷🇺 – Алга, «Рубин» ❤️💚», – говорится в сообщении казанцев.

Изображение: t.me/fcrk1958

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал «Рубина»
музыка
logoРубин
logoОренбург
Юрий Лоза
logoАк Барс Арена
logoпремьер-лига Россия
43 комментария
Плоскоземельщик на Дне Космонавтики...
Ответ Рубин2003
Плоскоземельщик на Дне Космонавтики...
Что, не смешно? Это Россия! (с)
Ответ Рубин2003
Плоскоземельщик на Дне Космонавтики...
Ну, попы космические ракеты у нас уже освящали. Это вот следующий этап, видимо ))
Человеку, который это предложил, нужно выписать премию!
А Лоза верит в существование космоса?
Ответ Mohnatiy
А Лоза верит в существование космоса?
Он верит в деньги
Ответ Mohnatiy
А Лоза верит в существование космоса?
Юрий Лоза: «Нет никакого космоса, это все компьютерная графика»
Хороший троллинг от организаторов)
мяч, на самом деле, плоский
Ответ Jony Mnemonik_1116309427
мяч, на самом деле, плоский
Поле плоское, ворота прямоугольный, а мяч круглый, не путайте. В футболе все давно придумано!
Плот будет петь)
Ответ alexsem69
Плот будет петь)
Про космический плот!
Ответ alexsem69
Плот будет петь)
Как доплывет на нём до края земли
На маленьком плоту будет выступать с рассказами о плоской Земле?
Как он на плоту в космос собрался?
троллинг 100-ого уровня, браво
Натяни Лозу на глобус
