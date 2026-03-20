Гаджиев про 11-метровый «Зенита»: «Сразу после игры позвонил Розенбаум и сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно»

Гаджи Гаджиев: Розенбаум позвонил и сказал, что пенальти не было.

Гаджи Гаджиев рассказал, что после поражения «Динамо» Махачкала от «Зенита » (0:1) в FONBET Кубке России он пообщался с музыкантом Александром Розенбаумом.

«Сразу после игры мне позвонил Розенбаум. Он был максимально корректен и честен. Он всегда за справедливость.

Он мне сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно. Жаль, что судейство решило исход матча».

И здорово, что такие люди выражают поддержку нашему клубу», – сказал президент «Динамо ».