  • Гаджиев про 11-метровый «Зенита»: «Сразу после игры позвонил Розенбаум и сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно»
Гаджиев про 11-метровый «Зенита»: «Сразу после игры позвонил Розенбаум и сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно»

Гаджи Гаджиев: Розенбаум позвонил и сказал, что пенальти не было.

Гаджи Гаджиев рассказал, что после поражения «Динамо» Махачкала от «Зенита» (0:1) в FONBET Кубке России он пообщался с музыкантом Александром Розенбаумом.

«Сразу после игры мне позвонил Розенбаум. Он был максимально корректен и честен. Он всегда за справедливость.

Он мне сказал: «Пенальти не было, Махачкала проиграла незаслуженно. Жаль, что судейство решило исход матча».

И здорово, что такие люди выражают поддержку нашему клубу», – сказал президент «Динамо».

Пусть Розенбаум на ВАРе сидит. Все равно лига сплошное шапито, можно знаменитостей приглашать, будет медиа-судейство.
Ответ Архитектор Мендисабаль
А что сказал Митяев?
Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Ответ Архитектор Мендисабаль
А что сказал Митяев?
Лучше уж тогда Михею чтоб услышать-

Миллер: Сразу после игры мне позвонила Агузарова. И сказала, что пенальти был!
Вальс Бостон - судья ######, добавил мэтр
Так всем понятно, что пенальти и в помине не было. Розенбауму респект.
Розенбаум фигни не скажет. Он в авторитете…))
Ну правильно сказал Сан Яковлевич,будем объективны чегоужтам.Зениту не требуются такие медвежьи услуги от судейства!)
достигнут уникальный консенсус между жи есть и ой вэй
Пенальти может быть и левый, но Махачкала проиграла вполне заслуженно.
Ответ Компотов
Пенальти может быть и левый, но Махачкала проиграла вполне заслуженно.
Красавчик Кукуян в этой игре был лучший, так что столетие клуба на следующий год больше может Тандо будет переносить.,
