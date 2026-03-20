«Спартак» за скандирование зрителями оскорбительных выражений оштрафован на 100 000 рублей, «Зенит» – на 15 000

«Спартак» и «Зенит » оштрафованы контрольно-дисциплинарным комитетом.

КДК сообщил, что обе команды наказаны за скандирование зрителями оскорбительных выражений. Московский клуб выплатит 100 000 рублей, петербургский – 15 000.

Также оштрафован главный тренер «Спартака » Хуан Карседо , вышедший за пределы технической зоны.

Выявлены и «иные нарушения регламента соревнования (пункт 12.16)» – за них московская команда выплатит штраф в размере 30 000 рублей.