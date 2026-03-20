  • Талалаев отстранен на 4 игры за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе»
Талалаев отстранен на 4 игры за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе»

КДК сообщил, что Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию после игры с ЦСКА, в конце которой спровоцировал массовую стычку и был удален вместе с главным тренером армейцев Фабио Челестини.

«В соответствии со статьей 28, статьей 93, абзацем 2 части 6 статьи 94, частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 10, 11, 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе – дисквалифицировать главного тренера ФК «Балтика» г. Калининград Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ, с учетом автоматической дисквалификации, и оштрафовать его на 300 000 рублей», – говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета.

Талалаев почти подрался с Челестини. С «Мы вас поимели» и «Пойдем выйдем»

Талалаева забанили на 4 матча, Челестини – на 1. Итоги потасовки «Балтики» и ЦСКА

Такая серьёзная формулировка нарушения и всего 4 матча дисквалификации.
Такая серьёзная формулировка нарушения и всего 4 матча дисквалификации.
Всего 4? Это большое наказание. Или может его надо было посадить на 15 суток и тренерской лицензии лишить?
Всего 4? Это большое наказание. Или может его надо было посадить на 15 суток и тренерской лицензии лишить?
Ну как минимум без справки от психиатра до работы не допускать.
Отобрать фануйди....
Но у Талалаева есть запасной аэродром. Студия Матч ТВ))
А Станковичу 3 мес впаяли за меньшее...
Маловато будет (с) )
значит интересные жесты все таки учли, а не только выбитый мяч.
значит интересные жесты все таки учли, а не только выбитый мяч.
Интересно как он объяснил свои жесты? "Я показал Фабио, как надо раскатывать тесто для мини пиццы"
Интересно как он объяснил свои жесты? "Я показал Фабио, как надо раскатывать тесто для мини пиццы"
«предложил покатать его на мотороллере»
Блин, Какой вой стоял в свое время от всяких заслуженных протирателей лавок и сбитых летчиков, дескать, почему Станкович себя так ведет, да он не уважает нашу великую РПЛ, туда-сюда… Но если свой, то нормально, получается?
Талалаю просто понравилось смотреть матч в випке с управляемым сыном на бровке.По факту это не хуже прямого нахождения на бровке.Ты видишь матч с верхотуры и взгляд получается более целостным.
Мне кажется талалай спецом все это учудил.Ведь он же просто мяч пнул,это красная и дисквал.То что заварушка началась в его планы не входила.А сказать напрямую чинушам ростеха-не поймут. "Суворов должен вести в бой в первых рядах".
Талалай задает мировой тренд.Гений!
Не на 3 и не до конца чемпа, а именно на 4. Потому что 4 - Краснодар
Талалаев о «Балтике»: «С ЦСКА показали раскрепощенность и уверенность в себе. Надеюсь, что с «Сочи» продолжим»
сегодня, 14:19
Челестини дисквалифицирован на один матч за удаление в матче с «Балтикой». Дополнительного бана не будет
сегодня, 11:57
Юрист Чичеров об удалении Талалаева: «С удивлением узнал, что препятствие возобновлению игры официальным лицом – основание для красной. Можно подтаскивать дополнительный состав»
сегодня, 08:25Видео
