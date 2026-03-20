Талалаев отстранен на 4 игры за «вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения и провокационные действия, создавшие угрозу нарушения общественного порядка на стадионе»

Талалаев дисквалифицирован на 4 тура Мир РПЛ.

КДК сообщил, что Андрей Талалаев получил четырехматчевую дисквалификацию после игры с ЦСКА, в конце которой спровоцировал массовую стычку и был удален вместе с главным тренером армейцев Фабио Челестини.

«В соответствии со статьей 28, статьей 93, абзацем 2 части 6 статьи 94, частью 1 статьи 100 дисциплинарного регламента РФС и пунктами 10, 11, 20 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за вмешательство в ход матча, рецидив оскорбительного поведения в отношении соперника и провокационные действия, которые создали угрозу возникновения нарушения общественного порядка на стадионе – дисквалифицировать главного тренера ФК «Балтика» г. Калининград Андрея Талалаева на 4 матча РПЛ, с учетом автоматической дисквалификации, и оштрафовать его на 300 000 рублей», – говорится в решении контрольно-дисциплинарного комитета.

