Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Многие думали: «100 млн? Они сошли с ума». И я так думал. Но сегодня купил бы его и за 150 млн»

Хенесс о Кейне в «Баварии»: сегодня я бы купил его и за 150 млн.

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма » за 100+10 млн евро в 2023 году.

«Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов.

Харри Кейн – это глобальная фигура, у него отличный характер, он ролевая модель для наших 18-летних игроков. Он берет их под свое крыло, подсказывает, как бить по мячу и так далее.

Большие звезды должны зарабатывать по-настоящему большие деньги, а игроки среднего уровня должны стоить немного дешевле», – сказал Хенесс в интервью Kicker.