  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Многие думали: «100 млн? Они сошли с ума». И я так думал. Но сегодня купил бы его и за 150 млн»
57

Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Многие думали: «100 млн? Они сошли с ума». И я так думал. Но сегодня купил бы его и за 150 млн»

Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро в 2023 году. 

«Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов.

Харри Кейн – это глобальная фигура, у него отличный характер, он ролевая модель для наших 18-летних игроков. Он берет их под свое крыло, подсказывает, как бить по мячу и так далее.

Большие звезды должны зарабатывать по-настоящему большие деньги, а игроки среднего уровня должны стоить немного дешевле», – сказал Хенесс в интервью Kicker. 

Кто выиграет ЛЧ?27064 голоса
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
logoХарри Кейн
logoТоттенхэм
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoУли Хенесс
57 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Харри уже отработал каждый цент. Звезда, при этом трудяга и отличный парень, судя по всем соцсетям и интервью, не замешан ни в одном скандале. Для полного удовлетворения хорошо бы взять Лч с Баварией💪🏻
Ответ Михо
Так все от лч и зависит. Явно не для побед в Бундеслиге его брали)
Ответ Андрей. С
Уровень величия и трансфера только лч определяет?
Сразу было понятно, что 100 млн за Кейна это адекватная ценна. Таких форвардов единицы
Ответ 267hmc8yxg
Кейн - хорошая немецкая машина!
Ответ 267hmc8yxg
Ждал провала Кейна в Баварии, и даже начал их игры смотреть, но Кейн оказался выше всяких похвал...
МЮ выбрал Хойлунда и Зиркзее за 150,а надо было всеми шансами цепляться за Кейна.Топ форвард.
Ответ Кот_Вопрос
Комментарий скрыт
Ответ Balt39
отличался бы как РВП в 1 сезоне, или вспомни Роналду, что он творил после 2го прихода в МЮ, тот же матч против шпор сам вытащил
Такая цена удивляла только из-за возраста плюс переезд в другую страну. В его качествах как игрока и человека никто не сомневался. А вот как он адаптируется, начнет ли сдавать физически, не потеряет ли скорость и интенсивность, как это повлияет на его травматичность, вопросов было много.
Такому игроку хочется сопереживать и болеть за него.
Ответ 37old
Плюс по контракту оставался всего лишь год, если память не изменяет. Это всегда сопровождается дисконтом к нормальной цене.
Второй гол в последнем матче с Аталантой это просто взрыв мозга.
Ответ Aist Marabu
Не ждал от деда такого))
Всегда было очевидно, что Кейн отличный игрок. Но только в Баварии, где классные партнёры и атакующий футбол, по-настоящему видно, насколько он хорош, и что он словно вырвался из клетки
На месте Кейна я бы послушал и попросил бонус в 50 млн ))
Он в эту Баварию как влитой зашел истинный ариец 🤔😁
Вот вроде бы и скорости как у Мбаппе у него нет, и дриблинга как у Месси. Но игроцкий интеллект и голевое чутьё+ исполнительское мастерство перевешивают всё остальное. Максимально приятный футболист, за такого хочется болеть и переживать. Хочется, чтобы Харри играл как можно дольше.
Кейн таких денег стоил, цена не удивляла никоим образом. Мужик десяток лет стабильно среди лучших бомбардиров АПЛ, в лч тащит, за сборную кладет, характер отличный, пахарь и технически одаренный игрок. Он реально усилил бы любой топ-клуб и в мире, где за всяких ноунеймов платят по 80 млн, Кейн даже в том возрасте сотку стоил без всяких сомнений
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
