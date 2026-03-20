Хенесс о Кейне в «Баварии»: «Многие думали: «100 млн? Они сошли с ума». И я так думал. Но сегодня купил бы его и за 150 млн»
Хенесс о Кейне в «Баварии»: сегодня я бы купил его и за 150 млн.
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс высказался о трансфере Харри Кейна из «Тоттенхэма» за 100+10 млн евро в 2023 году.
«Многие думали: «100 миллионов? Они сошли с ума». Я, кстати, тоже так думал. Но сегодня я бы купил его и за 150 миллионов.
Харри Кейн – это глобальная фигура, у него отличный характер, он ролевая модель для наших 18-летних игроков. Он берет их под свое крыло, подсказывает, как бить по мячу и так далее.
Большие звезды должны зарабатывать по-настоящему большие деньги, а игроки среднего уровня должны стоить немного дешевле», – сказал Хенесс в интервью Kicker.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Bayern&Germany
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Такому игроку хочется сопереживать и болеть за него.