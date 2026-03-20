  • Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»
Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»

Соболев: в «Спартаке» есть люди-паразиты, которые делают плохо клубу.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о людях-паразитах, которые наносят вред «Спартаку». 

Помнишь тот день, когда впервые сказал себе: «Я хочу уйти из «Спартака»?

– Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Потом повторил свою просьбу на сборах в январе – и так продолжалось каждый следующий месяц. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против «Балтики».

Это правда, что Слишкович отцепил тебя после конфликта на тренировке?

– На тот момент я три или четыре игры по непонятным мне причинам не попадал в состав, хотя мне говорили, что я очень важен для клуба. И на тренировке во время игры «четыре на четыре» я просто не побежал за своим футболистом, дав ему свободно забить. Тренер свистнул, остановил занятие и обратился ко всем: мол, у нас впереди Кубок, а вы не бегаете. И уже после тренировки мне сообщили, что я не еду в Калининград.

А ты сам как свою форму оценивал в этот момент?

– Вообще отличная.

Думаешь, с тобой в составе «Спартак» сыграл бы иначе?

– Утверждать этого не можем, но помог бы точно. Это была ключевая игра, чтобы спасти сезон. И меня не взяли на самый важный матч. Но уже все шло к тому, что наши пути расходятся. Решение отцепить меня принимал не только Слишкович, на него сильно повлиял один человек-паразит в клубе.

Что за паразит?

– Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше.

В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

Ты прямо человек Федуна получился.

– Пусть будет так. Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе будто не осталось, – заявил Соболев.

Кто выиграет ЛЧ?26358 голосов
БаварияБавария
АрсеналАрсенал
БарселонаБарселона
РеалРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
ЛиверпульЛиверпуль
АтлетикоАтлетико
СпортингСпортинг
Вот с тебя и начали уборку паразитов.
Ответ Evgen Vynokurov
Вот с тебя и начали уборку паразитов.
Всю осень и зиму нудил об уходе. Выеживался на тренировках. Но стоило не попасть в состав, сразу возмутился несправедливости.
Винни-Пух, с опилками в голове, выглядел гораздо умнее этого персонажа!
Как раз одного не так давно за 10 миллионов евро тогда ещё гегемону пихнули.
Ты ушел когда деньгами поманили
У Сани в Зените в два раза вырос процент выигранных единоборств и в два раза упало количество фолов в атаке именно из-за того, что в Спартаке его окружали паразиты
Ответ bevooch
У Сани в Зените в два раза вырос процент выигранных единоборств и в два раза упало количество фолов в атаке именно из-за того, что в Спартаке его окружали паразиты
Парадоксально, но у Дзюбы было то же самое. Правда в еврокубках и матчах сборной возвращалось обратно..
Я думаю зря его дельфином прозвали, у дельфинов айкью в разы больше , чем у этого одноклеточного.
весьма показательное интервью. у команды ключевой матч чемпионата. форвард, претендующий на место в основе, вместо того, чтобы грызть землю на трене накануне, демонстративно недорабатывает, показывая свой протест, и естественно не попадает в состав. в этом весь Дельфиньо.
Один из эти паразитов одевает маску для ныряния на поле))
Паразит это ты, Соболев. А Спартак от таких токсиков (Дзюба, Погребняк, Бакаев, Глушенков, Глушаков) всегда избавлялся
Ответ ИВ
Паразит это ты, Соболев. А Спартак от таких токсиков (Дзюба, Погребняк, Бакаев, Глушенков, Глушаков) всегда избавлялся
Но лучше то особо не стало. Может всё таки в менеджменте проблемы? Рыба то, гниёт с головы.
Ответ ИВ
Паразит это ты, Соболев. А Спартак от таких токсиков (Дзюба, Погребняк, Бакаев, Глушенков, Глушаков) всегда избавлялся
И где результат? Может проблема всё-таки не в них? 🤔)))
Соболев пользовался поддержкой Федуна поэтому не выкладывался на тренировках?
