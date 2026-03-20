Александр Соболев: «В «Спартаке» есть люди-паразиты, которые изнутри делают плохо клубу. В том числе из-за них я ушел. Если клуб их уберет, «Спартак» станет лучше»

Соболев: в «Спартаке» есть люди-паразиты, которые делают плохо клубу.

Нападающий «Зенита» Александр Соболев рассказал о людях-паразитах, которые наносят вред «Спартаку».

– Помнишь тот день, когда впервые сказал себе: «Я хочу уйти из «Спартака»?

– Был октябрь или ноябрь 2023-го. Встретился с руководством и сообщил о желании уйти. Потом повторил свою просьбу на сборах в январе – и так продолжалось каждый следующий месяц. Окончательно решил уйти после того, как меня не взяли на финал Пути РПЛ против «Балтики».

– Это правда, что Слишкович отцепил тебя после конфликта на тренировке?

– На тот момент я три или четыре игры по непонятным мне причинам не попадал в состав, хотя мне говорили, что я очень важен для клуба. И на тренировке во время игры «четыре на четыре» я просто не побежал за своим футболистом, дав ему свободно забить. Тренер свистнул, остановил занятие и обратился ко всем: мол, у нас впереди Кубок, а вы не бегаете. И уже после тренировки мне сообщили, что я не еду в Калининград.

– А ты сам как свою форму оценивал в этот момент?

– Вообще отличная.

– Думаешь, с тобой в составе «Спартак» сыграл бы иначе?

– Утверждать этого не можем, но помог бы точно. Это была ключевая игра, чтобы спасти сезон. И меня не взяли на самый важный матч. Но уже все шло к тому, что наши пути расходятся. Решение отцепить меня принимал не только Слишкович, на него сильно повлиял один человек-паразит в клубе.

– Что за паразит?

– Я не буду называть фамилии, но в клубе есть несколько определенных людей, которые делают «Спартаку» только хуже. Футболисты знают, о ком я говорю – речь о людях-паразитах, которые изнутри делают клубу плохо. И в том числе из-за этих людей я тоже ушел. Я уверен, что если клуб уберет этих паразитов, – а клуб прекрасно знает, что это за люди, – «Спартак» станет лучше.

В целом после ухода Федуна в клубе многое поменялось, и я не со всеми переменами был согласен. Тогда понял, что нам просто не по пути, у них чуть другие задачи и другие цели.

– Ты прямо человек Федуна получился.

– Пусть будет так. Федун любил «Спартак» так, как никто его не любил, по-настоящему болел и переживал за клуб. А после ухода таких людей в клубе будто не осталось, – заявил Соболев.